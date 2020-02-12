На праймеріз в Нью-Гемпширі попередньо лідирує Берні Сандерс
Колишній віцепрезидент США Джо Байден залишається на п'ятому місці, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
Так, сенатор лівих поглядів Берні Сандерс наразі має підтримку майже 26%. На другому місці тримається помірний демократ, ексмер міста Саут-Бенд Піт Буттіджіч (24,3%). Далі йдуть жінки-кандидатки, сенаторки Емі Клобушар (20%) і Елізабет Уоррен (9%). Замикає першу п'ятірку колишній віцепрезидент США Джо Байден (8,5%), який донедавна вважався лідером перегонів в більшості штатів.
Одразу після завершення голосування в Нью-Гемпширі один із кандидатів від Демократичної партії, бізнесмен Ендрю Янг, зняв свою кандидатуру з подальших перегонів.
На праймеріз у Республіканській партії, за результатами підрахунку близько 70% голосів, найбільшу підтримку зберігає Дональд Трамп (понад 85%). Ще один кандидат, Білл Уелд має трохи більше 9% підтримки. Решта претендентів не отримали й одного відсотка голосів виборців.
Нагадаємо: згідно з американською системою виборів, у кожному штаті проходять праймеріз, які визначають по одному з кандидатів від кожної партії. Основні голосування між кандидатами відбудуться в листопаді цього року. Тоді буде остаточно визначено, хто наступні чотири роки обійматиме посаду глави Білого дому.