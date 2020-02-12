На праймеріз в Нью-Гемпширі попередньо лідирує Берні Сандерс

За результатами підрахунку 82% голосів на партійних праймеріз в американському штаті Нью-Гемпшир лідерство серед демократів впевнено утримує сенатор Берні Сандерс, якого ще може наздогнати молодий кандидат Піт Бутіджич.

Колишній віцепрезидент США Джо Байден залишається на п'ятому місці, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Так, сенатор лівих поглядів Берні Сандерс наразі має підтримку майже 26%. На другому місці тримається помірний демократ, ексмер міста Саут-Бенд Піт Буттіджіч (24,3%). Далі йдуть жінки-кандидатки, сенаторки Емі Клобушар (20%) і Елізабет Уоррен (9%). Замикає першу п'ятірку колишній віцепрезидент США Джо Байден (8,5%), який донедавна вважався лідером перегонів в більшості штатів.

Одразу після завершення голосування в Нью-Гемпширі один із кандидатів від Демократичної партії, бізнесмен Ендрю Янг, зняв свою кандидатуру з подальших перегонів.

На праймеріз у Республіканській партії, за результатами підрахунку близько 70% голосів, найбільшу підтримку зберігає Дональд Трамп (понад 85%). Ще один кандидат, Білл Уелд має трохи більше 9% підтримки. Решта претендентів не отримали й одного відсотка голосів виборців.

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Нагадаємо: згідно з американською системою виборів, у кожному штаті проходять праймеріз, які визначають по одному з кандидатів від кожної партії. Основні голосування між кандидатами відбудуться в листопаді цього року. Тоді буде остаточно визначено, хто наступні чотири роки обійматиме посаду глави Білого дому.