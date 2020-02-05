Попередній підрахунок на праймеріз в Айові: Бутіджич і Сандерс у лідерах

Підрахунок більшої частини голосів на праймеріз у штаті Айова засвідчив впевнене лідерство на перегонах всередині Демократичної партії мера міста Саут-Бенд Піта Бутіджича, за яким впритул іде сенатор Берні Сандерс.

Про це повідомляє в вівторок американський телеканал CNN.

Так, за обробленими даними 62% голосів виборців, Піт Бутіджич лідирує з підтримкою 26,9% електорату, Берні Сандерс набирає 25,1%. Першу трійку замикає сенатор Елізабет Уоррен, якій перевагу віддали 18,3% людей, що взяли участь у голосуванні.

Колишній віцепрезидент США Джо Байден, який донедавна вважався лідером внутрішньопартійних перегонів, опинився на четвертій сходинці з результатом 15,6%.

Підрахунок голосів на праймеріз в Айові, що, по суті, відкрили виборчі перегони, був затриманий у зв'язку з помилкою кодування на електронних пристроях напередодні. Як запевнили представники місцевої влади та Міністерства внутрішньої безпеки, зовнішнього втручання у систему не зафіксовано.