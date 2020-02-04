Байден ризикує втратити лідерство вже на перших праймеріз - ЗМІ

Попередні результати перших праймеріз Демпартії США в Айові показали впевнене лідерство Берні Сандерса й Піта Буттіджича, які суттєво посунули Джо Байдена.

Про це повідомляє The Hill.

"Хай там що станеться сьогодні, я маю намір змагатися на кожному кроці свого шляху і боротися за кожен ваш голос", - цитує видання Байдена.

Штат Айова став першим у США, де проходять праймеріз - вибори єдиного кандидата в президенти всередині партії. І якщо в республіканському таборі все зрозуміло (тут основним кандидатом на тлі кількох формальних суперників виступає Дональд Трамп), то у демократів точиться справжнісінька битва.

За попередніми результатами, несподівано високу підтримку здобули сенатор Берні Сандерс та мер міста Саут-Бенд Піт Буттіджич. Поки голоси ще остаточно не підраховані, Байден відстає від лідерської групи на 4-6%.

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Тим часом у штабі Байдена висловили впевненість, що він увійде до трійки переможців в Айові.

Як показують соцопитування, колишній віцепрезидент зберігає першість у низці штатів, а також серед різних груп виборців. Зокрема, він має потужну підтримку в середовищі афроамериканців, зазначає видання.