Лідер демократів закликав перерахувати результати кокусів у Айові

Лідер демократів закликав перерахувати результати кокусів у Айові

Укрінформ
Голова Національного комітету Демократичної партії Том Перес закликав провести перерахунок підсумків кокусів в Айові, первинного голосування, яке відкриває процес виборів кандидатів у президенти США.

Про це він написав у своєму Twitter.

"У світлі проблем, які виникли при реалізації плану відбору делегатів, і для забезпечення суспільної довіри до результатів я закликаю Демократичну партію Айови негайно почати перерахунок результатів", – заявив Перес.

Його заклик з’явився на тлі досі відсутніх остаточних результатів голосування, яке відбулося три дні тому.

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За підрахунком 97% протоколів, у близькій за кількістю голосів боротьбі зійшлися колишній мер Саут-Бенда (в Індіані) Піт Буттіджіч і сенатор Вермонта Берні Сандерс. Сенатор Елізабет Уоррен з Массачусетса і колишній віцепрезидент Джо Байден опинилися на третьому і четвертому місцях відповідно.

Нагадаємо: підрахунок голосів на праймеріз в Айові, що, по суті, відкрили виборчі перегони, був затриманий у зв'язку з помилкою кодування на електронних пристроях напередодні. Як запевнили представники місцевої влади та Міністерства внутрішньої безпеки, зовнішнього втручання у систему не зафіксовано.

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Демократична партія звинувачує в затримці помилку кодування в додатку під назвою Shadow, що вперше використали для звітності щодо голосування.

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