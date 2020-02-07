Лідер демократів закликав перерахувати результати кокусів у Айові

Голова Національного комітету Демократичної партії Том Перес закликав провести перерахунок підсумків кокусів в Айові, первинного голосування, яке відкриває процес виборів кандидатів у президенти США.

Про це він написав у своєму Twitter.

"У світлі проблем, які виникли при реалізації плану відбору делегатів, і для забезпечення суспільної довіри до результатів я закликаю Демократичну партію Айови негайно почати перерахунок результатів", – заявив Перес.

Enough is enough. In light of the problems that have emerged in the implementation of the delegate selection plan and in order to assure public confidence in the results, I am calling on the Iowa Democratic Party to immediately begin a recanvass. — Tom Perez (@TomPerez) February 6, 2020

Його заклик з’явився на тлі досі відсутніх остаточних результатів голосування, яке відбулося три дні тому.

За підрахунком 97% протоколів, у близькій за кількістю голосів боротьбі зійшлися колишній мер Саут-Бенда (в Індіані) Піт Буттіджіч і сенатор Вермонта Берні Сандерс. Сенатор Елізабет Уоррен з Массачусетса і колишній віцепрезидент Джо Байден опинилися на третьому і четвертому місцях відповідно.

Нагадаємо: підрахунок голосів на праймеріз в Айові, що, по суті, відкрили виборчі перегони, був затриманий у зв'язку з помилкою кодування на електронних пристроях напередодні. Як запевнили представники місцевої влади та Міністерства внутрішньої безпеки, зовнішнього втручання у систему не зафіксовано.

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Демократична партія звинувачує в затримці помилку кодування в додатку під назвою Shadow, що вперше використали для звітності щодо голосування.