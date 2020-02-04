Трамп перемагає на внутрішніх виборах республіканців у Айові
Про це повідомляє представництво Республіканської партії в Айові у Twitter.
"Республіканська партія в Айові оголошує, що президент Дональд Трамп із великою перевагою переміг на кокусах в Айові", - йдеться у твіті.
Як пише USA Today, за результатами підрахунку 95,07% голосів Трампу вдалося набрати 97,1% голосів, у той час як ексгубернатор штату Массачусетс Вільям Уелд, який посів друге місце, отримав лише 1,3%. На третьому місці Джо Волш з 1,1% голосів.
Чинний президент США прокоментував новину у Twitter і подякував за свій результат, назвавши його «великою перемогою».
Водночас, оприлюднення результатів первинних голосувань у штаті Айова в Демократичній партії було відкладено через «невідповідність» у їх результатах, інформує АР.
Як відомо, 3 лютого в США почалися внутрішньопартійні вибори – кокуси та праймеріз, щоб визначити, хто потрапить у виборчий бюлетень від обох партій.
Вибори президента США відбудуться в листопаді 2020 року. Від Республіканської партії в них братиме участь чинний президент Дональд Трамп, який претендує на другий термін.
Фото: The White House