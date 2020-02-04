Трамп перемагає на внутрішніх виборах республіканців у Айові

Президент США Дональд Трамп перемагає на республіканських кокусах у штаті Айова, де отримав понад 97% голосів.

Про це повідомляє представництво Республіканської партії в Айові у Twitter.

"Республіканська партія в Айові оголошує, що президент Дональд Трамп із великою перевагою переміг на кокусах в Айові", - йдеться у твіті.

Як пише USA Today, за результатами підрахунку 95,07% голосів Трампу вдалося набрати 97,1% голосів, у той час як ексгубернатор штату Массачусетс Вільям Уелд, який посів друге місце, отримав лише 1,3%. На третьому місці Джо Волш з 1,1% голосів.

Чинний президент США прокоментував новину у Twitter і подякував за свій результат, назвавши його «великою перемогою».

Водночас, оприлюднення результатів первинних голосувань у штаті Айова в Демократичній партії було відкладено через «невідповідність» у їх результатах, інформує АР.

Як відомо, 3 лютого в США почалися внутрішньопартійні вибори – кокуси та праймеріз, щоб визначити, хто потрапить у виборчий бюлетень від обох партій.

Вибори президента США відбудуться в листопаді 2020 року. Від Республіканської партії в них братиме участь чинний президент Дональд Трамп, який претендує на другий термін.

Фото: The White House