Колишній посол США напише книгу, в якій розповість і про роботу в Україні

Колишній посол США в Україні Марі Йованович, напише книгу в якій розповість про свою роботу в дипломатичних закордонних місіях, зокрема в Україні.

Про це повідомляє AP.

"За словами видавця, книга розповість про її довгу кар'єру - від Могадишо, Сомалі до Києва та нарешті знову Вашингтона, де, на її жаль, вона виявила політичну систему, що зазнає багато таких же викликів, які вона помічала за кордоном", - йдеться у повідомленні.

Книга, як очікується, буде видана не раніше весни 2021 року, вже після президентських виборів у США цієї осені.

61-річна Йованович була призначена послом США в Україні у 2016 році президентом Бараком Обамою. Нещодавно їй було присвоєно Премію імені Трейнера - Честь міжнародної дипломатії, яку вручає Джорджтаунський університет.

Йованович був відкликана з посольства у Києві на тлі розслідування звинувачень у корупції проти демократа Джо Байдена та його сина Гантера, який був пов'язаний з газовою компанією Burisma. Джо Байден зараз є претендентом на кандидатуру президента від демократів.

Як повідомляв Укрінформ, експосол США в Україні Марі Йованович стала фігурантом процесу з імпічменту президента США Дональда Трампа після того, як її місія в Україні була достроково завершена рішенням президента. Пізніше стало відомо, що її звільнення було ініційоване Львом Парнасом, партнером особистого адвоката Трампа Руді Джуліані.

Крім того, ексгенпрокурор України Юрій Луценко поширив заяву, що Йованович начебто чинила тиск на нього, хоча сама вона спростувала це під присягою у Конгресі США.

Наприкінці січня Йованович звільнилася з Державного департаменту США після понад 30-ти років дипломатичної служби.