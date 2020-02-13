Держдеп у біді через політику адміністрації Трампа — Йованович

Експосол США в Україні Марі Йованович вважає, що Держдеп знаходиться у біді через зовнішню політику адміністрації президента Дональда Трампа.

Про це вона заявила під час свого першого публічного виступу після слухань у Конгресі, приймаючи нагороду за дипломатію в Джорджтаунському університеті, повідомляє АР.

«Зараз Державний департамент знаходиться в біді… Вищим керівникам бракує політичного бачення, моральної ясності та лідерства», - наголосила Йованович, яка раніше була відсторонена від посади в Україні Трампом.

Вона додала, що за президентства Трампа Державний департамент «спустошили» і що мистецтво дипломатії стало менш пріоритетним для його адміністрації.

«Якщо говорити відверто, зовнішня політика аморальна, даючи тільки туманні натяки, замінюючи довіру на погрози і страх, вона не може працювати так в довгостроковій перспективі», - сказала Йованович.

Як повідомляв Укрінформ, експосол США в Україні Марі Йованович стала фігурантом процесу з імпічменту президента Трампа після того, як її місія в Україні була достроково завершена рішенням президента. Пізніше стало відомо, що її звільнення було ініційоване Львом Парнасом, партнером особистого адвоката Трампа Руді Джуліані.

Крім того, ексгенпрокурор України Юрій Луценко поширив заяву, що Йованович начебто чинила тиск на нього, хоча сама вона спростувала це під присягою в Конгресі США.

Наприкінці січня Йованович звільнилася з Державного департаменту США після понад 30-ти років дипломатичної служби.