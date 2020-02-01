Йованович подала у відставку з Держдепу - CNN

Експосол США в Україні Марі Йованович звільнилася з Державного департаменту США після понад 30-ти років дипломатичної служби.

Про це повідомив у п'ятницю американський центральний телеканал CNN.

"Посол Марі Йованович подала у відставку", - зазначається в повідомленні із посиланням на високопоставленого представника Державного департаменту США.

Деталі щодо того, коли і як Йованович звільнилася з дипломатичної служби, залишаються нез'ясованими. За словами чиновника, це відбулося впродовж останніх двох тижнів.

Нагадаємо: експосол США в Україні Марі Йованович стала фігурантом процесу з імпічменту президента Трампа після того, як її місія в Україні була достроково завершена рішенням президента. Пізніше стало відомо, що її звільнення було ініційоване Львом Парнасом, партнером особистого адвоката Трампа, Руді Джуліані.

Крім того, ексгенпрокурор України Юрій Луценко поширив заяву, що Йованович начебто чинила тиск на нього, хоча сама вона спростувала це під присягою в Конгресі США.