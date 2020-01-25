У ЗМІ з'явився запис, на якому Трамп вимагає зняти Йованович

Американський центральний канал ABC News оприлюднив аудіозапис, зроблений начебто під час розмови бізнесмена Лева Парнаса й глави Білого дому Дональда Трампа, де президент вимагає відставки посла США в Україні Марі Йованович.

Аудіо, доступне на сайті ABC News, з'явився в розпал судового процесу з імпічменту президента в Сенаті США.

На аудіо чутно голос, який, за інформацією видання, належить Леву Парнасу: "Думаю, ми маємо почати з того, щоби позбавитися від посла (Йованович – ред.). Вона прийшла з адміністрації Клінтона… Вона, по суті, ходить і каже всім, мовляв, зачекайте, йому (президенту Трампу – ред.) буде оголошений імпічмент, тільки зачекайте".

У відповідь на це глава Білого дому розлютився й тут же озвучив розпорядження щодо звільнення Марі Йованович з посади.

"Позбавтеся її! Позбавтеся її завтра. Мені все одно. Приберіть її завтра. Позбавтеся її. ОК? Зробіть це", - чутно на запису голос, який, за інформацією каналу, належить Дональду Трампу.

За словами джерела, аудіо було зроблене під час приватної вечері 30 квітня 2018 року в готелі Trump International у Вашингтоні. Поява цього запису спростовує заяви Трампа, що він не мав жодних справ з Парнасом і взагалі не знає його.

Нагадаємо: після оприлюднення кілька тижнів тому Палатою представників доказів, наданих Парнасом, вперше стало відомо про можливе стеження за Марі Йованович, коли вона була на посаді посла США в Україні.

Фото: JOSH GERSTEIN