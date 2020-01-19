Демократи тиснуть на Сенат, щоби провести слухання з Парнасом

Американські сенатори-демократи вимагають викликати Льва Парнаса, який оприлюднив ряд резонансних свідчень щодо спроб Білого дому тиснути на Україну, на слухання до Сенату США у якості свідка в процесі імпічменту.

Про це повідомляє американське центральне видання The Hill.

"На республіканців у Сенаті зростає тиск з вимогою викликати Лева Парнаса, компаньйона особистого адвоката президента Трампа Руді Джуліані, для свідчень у судовому процесі про імпічмент", - зазначається в повідомленні.

Демократи наполягають на виклику Парнаса у якості свідка після його інтерв'ю американським ЗМІ, а також оприлюднення нових доказів, які детально описують його роль у спробі тиску на український уряд щодо розслідування проти Байдена. Республіканці ж виступають проти викликів додаткових свідків, зауважує видання.

Читайте також: Юристи Трампа назвали імпічмент втручанням у вибори

Першою в Конгресі заговорила про слухання з Парнасом сенаторка від Демократичної партії Камала Гарріс. Вона заявила, що звинувачення, які виникли після свідчень компаньйона Джуліані, повинні бути розглянуті Сенатом попри позицію республіканців, що Парнас не заслуговує на довіру.

"Я думаю, що він має постати перед нами, щоб ми могли визначити, чи можна йому довіряти. Є багато способів оцінити вірогідність", - заявила представниця демократів.

Читайте також: МВС та посольство США будуть розслідувати можливе стеження за Йованович

Цю позицію підтримав її однопартієць сенатор Едвард Маркі, наголосивши, що спільника Джуліані необхідно додати до списку свідків в процесі імпічменту.

"Мітчу Макконнелу (лідеру республіканської більшості в Сенаті – ред.) не можна дозволяти приховувати правду та захищати Дональда Трампа. Сенат повинен почути її безпосередньо від Джона Болтона, Міка Малвані та Льва Парнаса", - заявив сенатор Маркі.

Нагадаємо: Парнас ще в грудні запропонував дати свідчення в Сенаті, наголосивши, що разом з ексрадником президента з питань нацбезпеки Джоном Болтоном він міг би "розставити всі точки над "ї".

Як повідомляв Укрінформ, напередодні Палата представників США оприлюднила документи від Парнаса, які підтверджують інформацію про стеження за колишнім послом США в Україні Марі Йованович. Вони також доводять існування контактів між Парнасом та помічником конгресмена-республіканця з Палати представників Девіна Нуньєса.

Фото: JOSH GERSTEIN