Порошенку обіцяли підтримку Трампа на виборах за розслідування проти Burisma - Парнас

Експрезиденту України Петру Порошенку пропонували підтримку глави Білого дому Дональда Трампа на виборах в обмін на оголошення про розслідування щодо компанії Burisma, де працював син Джо Байдена (потенційного суперника Трампа на виборах у 2020 році) Гантер.

Про це заявив в інтерв'ю CNN соратник адвоката президента США Руді Джуліані Лев Парнас.

"Уперше про quid pro quo (послугу за послугу — ред.) було оголошено, коли ми зустрілися з колишнім президентом Порошенко. Я передав йому, що якщо він зробить оголошення (про початок розслідування проти Burisma — ред.), то тоді Трамп запросить його до Білого дому або зробить заяву з підтримкою напередодні президентських виборів", - сказав Парнас.

Він додав, що вдруге прохання про "послугу за послугу" з Вашингтона було передано українським високопосадовцям вже після того, як Володимир Зеленський вже був обраний главою держави.

"Я фактично йому (українському високопосадовцю — ред.) повідомив, дуже чітко, кілька речей. По- перше, що Зеленський повинен негайно зробити оголошення, упродовж 24 годин, що вони відкривають розслідування проти Байдена", - сказав Парнас.

За його словами, Києву було передано, що в разі відмови зробити це оголошення між Україною й США "не буде відносин", що на інавгурацію Зеленського не приїде віцепрезидент США Майк Пенс, і що не буде візиту Зеленського до Білого дому.

Він також сказав українському чиновнику, що Києву необхідно "позбутися певних осіб, які виступають проти президента Трампа".

Парнас наголосив, що всі ці "прохання" Києву щодо "послуги за послугу" він отримав від адвоката Трампа Руді Джуліані.

Раніше Парнас заявив, що Трамп не зустрівся із Зеленським у Польщі у вересні минулого року тому, що Київ не зробив оголошення про початок розслідування проти ексвіцепрезидента США Джо Байдена.

Як повідомляв Укрінформ, 19 грудня Палата представників оголосила імпічмент Трампу за двома статтями – зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу. Після цього цю справу має розглянути Сенат на судовому засіданні. Республіканці мають намір провести його якомога швидше, без заслуховування свідків, тоді як демократи наполягають на повноцінному судовому процесі.

Фото: Al Drago/Bloomberg