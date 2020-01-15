У США опублікували листування партнера Джуліані з українськими топ-чиновниками

Комітет з питань розвідки Палати представників США оприлюднив листування бізнес-партнер адвоката президента США Руді Джуліані Лева Парнаса з українськими топ чиновниками у рамках справи про імпічмент президента США Дональда Трампа.

Документи були оприлюднені на сайті Комітету.

В опублікованому листуванні Лев Парнас спілкується з колишнім генпрокурором України Юрієм Луценко, міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим, помічниками Президента Володимира Зеленського Сергієм Шефіром й Андрієм Єрмаком, а також главою СБУ Іваном Бакановим.

Згідно з листуванням, він обговорював з Луценком звільнення посла США в Україні Марі Йованович в обмін на розслідування справи проти ексвіцепрезидента США Джо Байдена та компанії Burisma, де працював син Байдена.

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Крім того, Парнас спілкувався з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, помічниками Президента Володимира Зеленського Сергієм Шефіром і Андрієм Єрмаком та главою СБУ Іваном Бакановим, і намагався через них вийти на зв'язок із Президентом України. Парнас хотів організувати зустріч Зеленського з Джуліані в рамках запланованого на весну 2019 року приїзду адвоката Трампа до України.

Зазначається, що у Комітеті сподіваються залучити це листування до процесу про імпічмент президента США Дональда Трампа.

Як повідомляв Укрінформ, 19 грудня Палата представників оголосила імпічмент Трампу за двома статтями – зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу. Після цього цю справу має розглянути Сенат на судовому засіданні. Республіканці мають намір провести його якомога швидше, без заслуховування свідків, тоді як демократи наполягають на повноцінному судовому процесі.

Фото: Al Drago/Bloomberg