Палата представників США оприлюднила нові докази про спроби Трампа тиснути на Україну

Розвідувальний комітет Палати представників США оприлюднив нові докази у справі щодо імпічменту президента Трампа, які включають нотатки щодо України Лева Парнаса, колишнього компаньйона особистого адвоката Трампа Руді Джуліані.

Про це йдеться в розгорнутому матеріалі видання Politico.

"Матеріал, оприлюднений у вівторок, містить кілька рукописних заміток, електронних листів, зашифрованих повідомлень та інших документів, які підтверджують тісні стосунки Парнаса з Джуліані", - зауважує видання.

Оприлюднення матеріалів відображає незавершений характер розслідування з імпічменту Палати представників, йдеться в публікації.

При цьому нагадується, що Джуліані минулого року активно підштовхував український уряд розпочати розслідування проти політичних конкурентів Трампа.

Так, у одному із оприлюднених меседжів з телефону Парнаса йдеться про спроби Джуліані організувати півгодинну зустріч із президентом Зеленським щодо розслідування проти родини ексвіцепрезидента США Джо Байдена.

"І Джуліані чітко вказав, що діє "з відома та за згодою Трампа", а також у якості "особистого" адвоката президента, хоча сам Трамп заявив, що він діяв від імені уряду США, коли начебто наполягав на розслідуванні (в Україні – ред.)", - зазначається в матеріалі.

Інший документ, оприлюднений Комітетом, є рукописною нотаткою Парнаса, у якій сформульоване прохання, щоби президент Зеленський оголосив, що справа проти Байдена розслідуватися в Україні. Як повідомляв Укрінформ, у грудні минулого року за результатами розслідування з імпічменту президента США

Палата представників затвердила дві статті офіційних обвинувачень глави Білого дому. Вони стосуються зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу.

Очікується, що в середу, 15 січня, в Палаті представників відбудеться голосування щодо офіційної передачі цих статей для судового розгляду справи імпічменту в Сенаті США.