За передачу статей імпічменту Трампа в Сенат голосуватимуть у середу
Про це йдеться в її заяві, оприлюдненій у вівторок, 14 січня.
"Американський народ заслуговує на правду, а Конституція вимагає суду", - зазначила Пелосі.
За її словами, сьогодні Палата продовжить розгляд питання щодо передачі статей про імпічмент до Сенату і призначить представників у справі про імпічмент в середу, 15 січня.
"Президент та сенатори нестимуть відповідальність", - додала вона.
У грудні Палата представників, нагадала Пелосі, ухвалила дві статті щодо імпічменту президента Дональда Трампа - зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу.
Як повідомляв Укрінформ, процес розгляду звинувачень з імпічменту президента США в Сенаті може розпочатися наступного вівторка, 21 січня.
Лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл заявляв, що не бачить необхідності в залученні свідків під час судового розгляду справи в Сенаті й наполягає на якнайшвидшому виправданні президента. Натомість демократи наполягають на повноцінному судовому процесі – із залученням свідків та документів.