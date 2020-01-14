За передачу статей імпічменту Трампа в Сенат голосуватимуть у середу

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі підтвердила, що голосування за призначення представників від Палати для судового розгляду справи імпічменту в Сенаті відбудеться в середу.

Про це йдеться в її заяві, оприлюдненій у вівторок, 14 січня.

"Американський народ заслуговує на правду, а Конституція вимагає суду", - зазначила Пелосі.

За її словами, сьогодні Палата продовжить розгляд питання щодо передачі статей про імпічмент до Сенату і призначить представників у справі про імпічмент в середу, 15 січня.

"Президент та сенатори нестимуть відповідальність", - додала вона.

У грудні Палата представників, нагадала Пелосі, ухвалила дві статті щодо імпічменту президента Дональда Трампа - зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу.

Як повідомляв Укрінформ, процес розгляду звинувачень з імпічменту президента США в Сенаті може розпочатися наступного вівторка, 21 січня.

Лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл заявляв, що не бачить необхідності в залученні свідків під час судового розгляду справи в Сенаті й наполягає на якнайшвидшому виправданні президента. Натомість демократи наполягають на повноцінному судовому процесі – із залученням свідків та документів.