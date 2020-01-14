Американські ЗМІ розповіли, що передуватиме розгляду імпічменту Трампа в Сенаті

Слуханню судової справи щодо імпічменту президента, які розпочнуться на початку наступного тижня, мають передувати кілька процедурних кроків.

Про це пише The Hill.

У вівторок уранці спікер Палати представників Ненсі Пелосі зустрінеться з представниками демократичної більшості, аби обговорити процедуру направлення статей про імпічмент у Сенат.

Очікується ухвалення резолюції, у якій буде названо осіб, відповідальних (менеджерів) у справі імпічменту від Палати представників.

Як тільки Палата офіційно назве своїх представників, Сенат має ухвалити резолюцію, якою поінформує Палату, що готовий отримати статті щодо імпічменту.

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Після цього відповідальні з імпічменту (у 1999 році на судовому процесі щодо імпічменту Білла Клінтона було 13 менеджерів від Республіканської партії) - фізично доставлять статті з Палати представників до Сенату. Це може відбутися в середу або четвер.

Історична хода зі статтями займе близько півтори хвилини. Серед претендентів на роль менеджерів називають голову Комітету з розвідки Адама Шиффа, голову Юридичного комітету Джерролда Надлера, голову зборів демократів Хакіма Джеффріса, члена палати представників, колишнього професора з конституційного права Джеймі Раскіна.

Потім Сенат повинен буде ухвалити пакет документів щодо правил імпічменту. Досі не зрозуміло, чи передбачатиме відповідна резолюція, яку приймуть до початку судового засідання, можливість викликати свідків.

Зокрема, лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл заявляв, що не бачить необхідності в залученні свідків і наполягає на якнайшвидшому виправданні президента.

Кожен зі 100 сенаторів, які врешті ухвалять рішення про засудження чи виправдання Трампа, має підняти руку й виголосити спеціальну присягу щодо імпічменту: «присягаюся чинити неупереджене правосуддя відповідно до Конституції та законів, і нехай допоможи мені, Бог».

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Сенат також повинен буде повідомити команду захисту Трампа щодо її участі в процесі та викликати голову Верховного суду Джона Робертса для головування під час судового процесу.

Як повідомляв Укрінформ, процес розгляду звинувачень з імпічменту президента в Сенаті може розпочатися наступного вівторка, 21 січня.