Республіканці очікують початок слухань з імпічменту в Сенаті 21 січня

Керівництво Республіканської партії в Сенаті США очікує, що процес розгляду звинувачень з імпічменту президента в верхній палаті Конгресу розпочнеться наступного вівторка, 21 січня.

З відповідною заявою виступив у понеділок впливовий серед республіканців сенатор Джон Корнін, повідомляє The Hill.

"Сенатор Джон Корнін від штату Техас заявив, що він очікує початок вступних промов у судовому процесі з імпічменту президента Трампа (в Сенаті США – ред.) наступного вівторка", - зазначається в публікації.

Загалом, процес розгляду справи в верхній палаті, за процедурою, має розпочатися на наступний день після того, як спікер Палати представників Ненсі Пелосі офіційно передасть статті звинувачення щодо імпічменту президента до Сенату. Теоретично це може статися після наради демократів цього вівторка, тобто не раніше середи, 15 січня. Сама ж Пелосі не сказала, коли виконає цю процедуру, хоча всі очікують цього ближчими днями.

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Передбачається, що Сенат, який контролюється республіканською більшістю, не зможе набрати двох третин голосів, щоби змістити з посади главу Білого дому. Через це республіканці відкрито заявляли, що не мають намірів проводити додаткових слухань з членами адміністрації Трампа, яким Білий дім заборонив виступати в Палаті представників, або інших слідчих дій, на яких наполягають демократи.

Сам же президент Трамп зацікавлений у тому, щоби контрольований його однопартійцями Сенат якскоріше забезпечив його виправдання в процесі імпічменту. З усім тим, демократи в Палаті представників затягують офіційну процедуру передачі звинувачень, намагаючись добитися компромісу від республіканців, щоби ті погодились заслухати, зокрема, ексрадника з питань нацбезпеки Джона Болтона та в.о. глави адміністрації Білого дому Міка Малвені щодо затримки оборонної допомоги Україні.

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Наразі республіканці, які й так мають 51 голос, необхідний для встановлення правил судової процедури в Сенаті, у тому числі щодо виклику додаткових свідків, продовжують узгоджувати свою позицію.