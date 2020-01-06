У Сенаті США хочуть прискорити розгляд імпічменту Трампа

Голова Юридичного комітету Сенату США республіканець Ліндсі Грем закликав спікера Палати представників Ненсі Пелосі передати справу щодо імпічменту в Сенат уже цього тижня, інакше сенатори змінять правила її розгляду.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це республіканець заявив у неділю на телеканалі Fox News.

"Якщо ми не отримаємо статті (щодо імпічменту - ред.) цього тижня, тоді нам доведеться взяти справи у свої руки та змінити правила... Моя мета — розпочати цей процес у найближчі дні й не дозволяти Ненсі Пелосі перебрати на себе Сенат", - заявив він.

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Він також наголосив, що не дозволить Пелосі "використовувати правила Сенату на її користь".

"Це небезпечно для президентства як інституту, - додав Грем. - Вони піддали імпічменту президента, але спікер Палати Конгресу не передає статті, вимагаючи від лідера більшості Сенату судового розгляду – такого, якого хоче вона. Вони намагаються тримати ці статті над головою президента".

Як повідомлялося, 19 грудня Палата представників оголосила імпічмент Трампа, після чого Сенат має провести судовий розгляд справи й ухвалити рішення щодо засудження чи виправдання президента. Пелосі не передає справи до Сенату, вимагаючи гарантій щодо справедливого судового розгляду – з заслухуванням свідків та отриманням матеріальних доказів.

Зміна правил розгляду справи в Сенаті (без формальної передачі статей від Палати представників) потребує простої більшості голосів.

Фото: ЕРА