У США оприлюднили повні версії документів щодо затримки допомоги Україні

У США оприлюднили повні версії документів щодо затримки допомоги Україні

Укрінформ
Лідер демократичної меншості Сенату США Чак Шумер вважає, що оприлюднені 2 січня на сайті Just Security документи дають усі підстави вимагати повноцінного судового процесу в Сенаті щодо імпічменту Трампа.

Про це повідомляє NBC News.

У четвер Шумер заявив, що оприлюднені Just Security невідредаговані електронні листи, які стосуються рішення президента США Дональда Трампа затримати військову допомогу Україні, - це нищівний удар по вимогах сенатора Макконнелла (лідера республіканської більшості) провести судовий розгляд без документів і свідків.

«Ці листи ще раз показують занепокоєння посадовців адміністрації щодо доречності та законності рішення президента про затримку допомоги Україні з вигодою для себе», - сказав Шумер.

Як зазначається, нове розслідування ґрунтується на аналізі невідредагованих версій документів. Минулого місяця уряд за рішенням суду оприлюднив їх у сильно відредагованому вигляді (із затемненими фрагментами тексту).

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Оригінали документів показують, що 30 серпня, після зустрічі з Трампом, заступник директора програм національної безпеки адміністративно-бюджетного управління Майкл Даффі повідомив інспектору Пентагону Елейн Маккаскер, що він має «чітку вказівку» від Трампа затримати допомогу.

Листи також демонструють напруження між Білим домом і Пентагоном з цього приводу, адже допомогу необхідно було виплатити до кінця фінансового року, інакше кошти вважалися б невикористаними.

Шумер також закликав експосадовців адміністрації Трампа (у тому числі колишніх радника з питань національної безпеки Джона Болтона та головного помічника з нацбезпеки Роберта Блера) дати в Сенаті відповідні свідчення під присягою.

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Своєю чергою голова комітету з розвідки Палати представників Адам Шифф зазначив, що електронні листи «спростовують будь-які твердження про те, що президент США наказав призупинити військову допомогу з невідомої, але законної причини».

Спікер палати представників Ненсі Пелосі розкритикувала Білий дім за те, що там не оприлюднили листи під час розгляду справи щодо імпічменту.

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Як повідомлялося, 19 грудня Палата представників оголосила імпічмент Трампа, після чого Сенат має провести судове засідання й ухвалити рішення про засудження або виправдання президента.

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