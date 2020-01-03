У США оприлюднили повні версії документів щодо затримки допомоги Україні

Лідер демократичної меншості Сенату США Чак Шумер вважає, що оприлюднені 2 січня на сайті Just Security документи дають усі підстави вимагати повноцінного судового процесу в Сенаті щодо імпічменту Трампа.

Про це повідомляє NBC News.

У четвер Шумер заявив, що оприлюднені Just Security невідредаговані електронні листи, які стосуються рішення президента США Дональда Трампа затримати військову допомогу Україні, - це нищівний удар по вимогах сенатора Макконнелла (лідера республіканської більшості) провести судовий розгляд без документів і свідків.

«Ці листи ще раз показують занепокоєння посадовців адміністрації щодо доречності та законності рішення президента про затримку допомоги Україні з вигодою для себе», - сказав Шумер.

Як зазначається, нове розслідування ґрунтується на аналізі невідредагованих версій документів. Минулого місяця уряд за рішенням суду оприлюднив їх у сильно відредагованому вигляді (із затемненими фрагментами тексту).

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Оригінали документів показують, що 30 серпня, після зустрічі з Трампом, заступник директора програм національної безпеки адміністративно-бюджетного управління Майкл Даффі повідомив інспектору Пентагону Елейн Маккаскер, що він має «чітку вказівку» від Трампа затримати допомогу.

Листи також демонструють напруження між Білим домом і Пентагоном з цього приводу, адже допомогу необхідно було виплатити до кінця фінансового року, інакше кошти вважалися б невикористаними.

Шумер також закликав експосадовців адміністрації Трампа (у тому числі колишніх радника з питань національної безпеки Джона Болтона та головного помічника з нацбезпеки Роберта Блера) дати в Сенаті відповідні свідчення під присягою.

Своєю чергою голова комітету з розвідки Палати представників Адам Шифф зазначив, що електронні листи «спростовують будь-які твердження про те, що президент США наказав призупинити військову допомогу з невідомої, але законної причини».

Спікер палати представників Ненсі Пелосі розкритикувала Білий дім за те, що там не оприлюднили листи під час розгляду справи щодо імпічменту.

Як повідомлялося, 19 грудня Палата представників оголосила імпічмент Трампа, після чого Сенат має провести судове засідання й ухвалити рішення про засудження або виправдання президента.