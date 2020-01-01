Головною подією року американці назвали імпічмент Трампа
Про це свідчить опитування, проведене спільно виданням The Hill та компанією HarrisX, передає кореспондент Укрінформу.
«37% опитаних зареєстрованих виборців назвали розслідування відносин Трампа з Україною найважливішою подію з-поміж восьми політичних новин року», - зазначає видання.
Ситуація на кордоні США та Мексики, яку назвали найважливішою 15% респондентів, посіла друге місце.
Ще 13% відзначили розслідування впливу Росії та виборчу кампанію Трампа 2016 року, яке проводив спеціальний прокурор Роберт Мюллер.
Призупинення фінансування уряду, пов’язане із затримкою затвердження бюджету на початку 2019 року, отримало 8% - так само як і торговельна війна з Китаєм та ліквідація лідера ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді.
5% виборців назвали головною подією року початок кампанії з висунення кандидата в президенти від Демократичної партії.
«Результати опитування показують, наскільки важливу роль може зіграти імпічмент на виборах 2020 року», - підсумовує The Hill.
У перебігу дослідження було опитано 1 004 зареєстрованих виборців по всій країні.