Головною подією року американці назвали імпічмент Трампа

Розслідування в Палаті представників щодо імпічменту Дональда Трампа очолює список найважливіших політичних подій 2019 року в Сполучених Штатах.

Про це свідчить опитування, проведене спільно виданням The Hill та компанією HarrisX, передає кореспондент Укрінформу.

«37% опитаних зареєстрованих виборців назвали розслідування відносин Трампа з Україною найважливішою подію з-поміж восьми політичних новин року», - зазначає видання.

Ситуація на кордоні США та Мексики, яку назвали найважливішою 15% респондентів, посіла друге місце.

Ще 13% відзначили розслідування впливу Росії та виборчу кампанію Трампа 2016 року, яке проводив спеціальний прокурор Роберт Мюллер.

Призупинення фінансування уряду, пов’язане із затримкою затвердження бюджету на початку 2019 року, отримало 8% - так само як і торговельна війна з Китаєм та ліквідація лідера ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді.

5% виборців назвали головною подією року початок кампанії з висунення кандидата в президенти від Демократичної партії.

«Результати опитування показують, наскільки важливу роль може зіграти імпічмент на виборах 2020 року», - підсумовує The Hill.

У перебігу дослідження було опитано 1 004 зареєстрованих виборців по всій країні.