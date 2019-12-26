Експерти назвали головними подіями року вибори та "Норманді"

Основними для країни подіями 2019 року українські експерти вважають вибори, президентські і парламентські, а також зустріч очільників України, Франції, Німеччини та Росії у “нормандському форматі”.

Про це повідомив на пресконференції в Укрінформі Андрій Сухарина, політичний аналітик Фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва, презентуючи дані експертного опитування, проведеного Фондом.

“Ці події йдуть з доволі великим відривом від інших подій - 50 експертів з 58-ми опитаних. Важливо, що вибори, які відбулися, були визнані демократичними, і експерти вважають це одним з найбільших внутрішньополітичних досягнень”, - наголосив Сухарина.

За його словами, другим досягненням експерти вважають реформи, розпочаті ще при минулій владі. “Реформи здебільшого продовжуються”, - зауважив аналітик.

“І третє — те, що є певні ознаки того, що антикорупційна боротьба буде інтенсифікуватися і посилюватися. Але в експертній свідомості немає такого, що є чітка або перемога або зрада. Говорячи про найбільші невдачі, експерти на першому місці ставлять певні невдалі кроки в реалізації реформ, тому що приймалися суперечливі рішення або дійсно відверто невдалі. І з одного боку продовження реформ — це плюс і перемога, а з іншого — не так добре вони вже й реалізуються. І це невдача”, - зауважив Сухарина.

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Він додав, що інші невдачі експерти пов’язують з низьким рівнем фаховості і компетентності представників нової влади.

“І ще одна річ, яка сильно збурила як усе суспільство, так і громадянське суспільство та експертне середовище, - це той фон, який створився навколо затримання підозрюваних у справі Шеремета. І тут говорять про можливий тиск на добровольчий рух і, можливо, навіть на громадянське суспільство”, - наголосив аналітик.

Щодо зовнішньополітичних перемог він зазначив, що експерти назвали звільнення українських моряків та політв’язнів; зустріч у “нормандському форматі”, яка відбулася без суттєвих поступок Росії; перемогу України у міжнародних судах.

“Щодо зовнішньополітичних невдач, то перша з них — це те, що Україна, цього не хотячи, вплуталася у великий скандал у США, пов’язаний з імпічментом Трампа. Інші невдачі - це відновлення делегії РФ у ПАРЄ та зменшення міжнародної суб’єктності України і зростання втоми від України, українського питання на міжнароденій арені”, - поінформував Сухарина.

Фонд “Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва 17 — 24 провів експертне опитування “2019 рік в оцінках експертів”. Метою опитування було з’ясувати думки та оцінки експертів щодо основних підсумків 2019 року для України та прогнозів на наступний рік. Усього було опитано 58 експертів.