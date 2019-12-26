Найуспішнішим політиком року експерти вважають Зеленського

Українські експерти вважають найуспішнішими "політиками року" Володимира Зеленського, Дмитра Разумкова та Андрія Богдана.

Про це повідомив на пресконференції в Укрінформі Андрій Сухарина, політичний аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, презентуючи дані експертного опитування, проведеного Фондом.

"Володимир Зеленський з великим відривом попереду — 37 з 58. На другому і третьому місцях у "персонах року" - члени його команди Дмитро Разумков та Андрій Богдан. На 4 місці — представник "досвідчених політиків" Арсен Аваков, який зумів залишитися при новій владі", - сказав Сухарина.

Серед "політиків-невдах" лідирують Петро Порошенко, Юлія Тимошенко та Олег Ляшко.

"За перше місце йшла відчайдушна боротьба між Петром Порошенком і Юлією Тимошенко. Порошенко з незначним відривом попереду (24 голоси), за ним Тимошенко (21), на третьому місці Олег Ляшко (13). На четвертому "почесному" місці - Святослав Вакарчук (9), який так і не спромігся зайняти суттєву роль в українській політиці", - зауважив аналітик.

Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва 17 — 24 провів експертне опитування "2019 рік в оцінках експертів". Метою опитування було з’ясувати думки та оцінки експертів щодо основних підсумків 2019 року для України та прогнозів на наступний рік. Усього було опитано 58 експертів.