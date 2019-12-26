Найуспішнішим політиком року експерти вважають Зеленського

Найуспішнішим політиком року експерти вважають Зеленського

Опитування
Укрінформ
Українські експерти вважають найуспішнішими "політиками року" Володимира Зеленського, Дмитра Разумкова та Андрія Богдана.

Про це повідомив на пресконференції в Укрінформі Андрій Сухарина, політичний аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, презентуючи дані експертного опитування, проведеного Фондом.

"Володимир Зеленський з великим відривом попереду — 37 з 58. На другому і третьому місцях у "персонах року" - члени його команди Дмитро Разумков та Андрій Богдан. На 4 місці — представник "досвідчених політиків" Арсен Аваков, який зумів залишитися при новій владі", - сказав Сухарина.

Серед "політиків-невдах" лідирують Петро Порошенко, Юлія Тимошенко та Олег Ляшко.

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"За перше місце йшла відчайдушна боротьба між Петром Порошенком і Юлією Тимошенко. Порошенко з незначним відривом попереду (24 голоси), за ним Тимошенко (21), на третьому місці Олег Ляшко (13). На четвертому "почесному" місці - Святослав Вакарчук (9), який так і не спромігся зайняти суттєву роль в українській політиці", - зауважив аналітик.

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Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва 17 — 24 провів експертне опитування "2019 рік в оцінках експертів". Метою опитування було з’ясувати думки та оцінки експертів щодо основних підсумків 2019 року для України та прогнозів на наступний рік. Усього було опитано 58 експертів.

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