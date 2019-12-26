Нинішню владу вважають кращою за попередню 43% українців

Чинну владу вважають кращою за попередню 43% українців.

Про це свідчать дані загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром Разумкова, результати якого були презентовані під час пресконференції в Укрінформі 26 грудня.

“Вважають, що нинішня влада краща за попередню, 43% українців, 13% мають протилежну позицію, а на думку 34% респондентів, нинішня влада нічим не відрізняється від попередньої”, - йдеться у дослідженні.

При цьому 16% опитаних висловили думку, що найближчим часом у їхніх містах можливі масові акції протесту (3% у цьому впевнені та ще 13% припускають таку ймовірність). Водночас 40% вважають таку перспективу малоймовірною, а 34% певні, що таких виступів не буде. Про особисту готовність брати участь у таких мітингах та демонстраціях заявили 17% респондентів (4% - обов'язково, 13% - найімовірніше), а 71% заявляє про неготовність. За даними експертів Фонду “Демократичні ініціативи”, майже такими самими були результати й наприкінці 2018 року.

Водночас, 21% опитаних припускає, що протягом 2020 року може виникнути третій Майдан, а 66% вважають, що цього не буде.

Загальнонаціональне дослідження провів Фонд “Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 18 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18-ти років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.