Найбільше українці довіряють Зеленському, Разумкову та армії

Найбільший позитивний баланс довіри українців мають Президент Володимир Зеленський і Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, а серед соціальних інституцій населення найбільше довіряє Збройним силам України.

Про це свідчать дані загальнонаціонального дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром Разумкова, результати якого презентовані під час пресконференції в Укрінформі 26 грудня.

“Позитивний баланс рейтингу довіри, тобто перевагу довіри над недовірою, мають лише лише два політики — Володимир Зеленський (довіряють 62%, не довіряють 31%, баланс довіри-недовіри +31%) та Дмитро Разумков (довіряють 48%, не довіряють 38%, баланс довіри-недовіри +10%)”, - йдеться в дослідженні.

Серед громадських діячів переважає довіра до колишнього бранця Кремля режисера Олега Сенцова — йому довіряють 41% українців, не довіряють 36%, баланс становить +5%.

Найгірший же баланс довіри-недовіри мають п'ятий Президент Петро Порошенко (-66%), лідер партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук (-61%), міський голова Києва Віталій Кличко (-55%), міністр внутрішніх справ Арсен Аваков (-54%), лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (-54%), співголова партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко (-47%), Анатолій Шарій (-41%).

Далі за рівнем негативно балансу, згідно з опитуванням, ідуть Андрій Портнов (-37%), Андрій Богдан (-33%), Давид Арахамія (-33%), Святослав Вакарчук (-27%) та Олексій Гончарук (-16%).

Серед соціальних інституцій найбільшу довіру громадян мають Збройні сили України (71% довіри, 22% недовіри, баланс +49%), церква (довіряють 65%, не довіряють 25%, баланс довіри +40%), волонтерські організації (довіра 64%, недовіра 26%, баланс +38%).

Позитивний баланс довіри також мають Державна служба з надзвичайних ситуацій (+33%), Національна гвардія України (+31%), Державна прикордонна служба (+28%), добровольчі батальйони (+25%), громадські організації (+16%) та ЗМІ (+15%).

Найбільш негативно українці ставлять до ЗМІ Росії (довіряє лише 7%), а серед українських інституцій громадяни найбільше не довіряють судовій системі (баланс довіри-недовіри -62%) і політичним партіям (-54%).

Загальнонаціональне дослідження провів Фонд “Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 18 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Було опитано 2017 респондентів віком від 18-ти років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.