Зеленського назвали політиком року 46% українців — "Демініціативи"

Понад 40% українців вважають Президента України Володимира Зеленського політиком 2019 року.

Про це свідчать дані загальнонаціонального дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром Разумкова, результати якого презентовані в Укрінформі 26 грудня.

“Політиком 2019 року однозначно визнано Володимира Зеленського — його назвали 46% населення. Далі йдуть Петро Порошенко (7,5%, минулого року — 16%), Юлія Тимошенко (3%, торік — 12%), Дмитро Разумков (3%), Юрій Бойко (3%, торік — 4%), Віктор Медведчук (2%)”, — зазначають автори дослідження.

Як наголошується, 24% громадян не назвали жодної кандидатури ( у 2018 році таких респондентів було 25%).

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Згідно з результатами опитування, головною політичною подією року в Україні респонденти вважають вибори — парламентські та президентські (58%), причому розцінюють цю подію як позитивну. Значущими подіями, на думку опитуваних, також були визволення полонених (8%), нормандська зустріч (5%), отримання Томосу (2%), розведення військ на Донбасі (2%), впровадження ринку землі (2%). Водночас, 16% респондентів не змогли назвати жодної події (минулого року цей показник становив 12%).

Натомість, головною політичною подією 2019 року в світі опитувані вважають нормандську зустріч (23%). Учасники дослідження також називали імпічмент Трампа (6%), війну в Сирії (2%), Brexit (2%), протести “жовтих жилетів” у Франції (2%). Утім, 51% респондентів не назвали жодної події.

Загальнонаціональне дослідження провів Фонд “Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 18 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18-ти років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.