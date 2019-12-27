Імпічмент Трампа: Республіканці розраховують на голоси демократів у Сенаті - ЗМІ

Сенатори-республіканці переконані, що виправдальний вердикт у справі імпічменту буде оголошено за підтримки представників Демократичної партії.

Про це повідомляє The Hill.

«Республіканці в Сенаті вважають, що зможуть заручитися підтримкою одного-двох демократів при голосуванні за кожну статтю імпічменту. Це дасть їм змогу оголосити виправдальний вердикт стосовно Трампа двопартійним», - пише видання.

Як зазначається, лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл раніше оголосив, що табір демократів утратить кілька голосів. «Мене не здивувало б, якби до нас долучилися один-два демократи», - зазначив він.

Видання передбачає, що за виправдальний вирок, найімовірніше, проголосують демократи Джо Манчін, Даг Джонс та Кірстен Сінема. І навіть кілька голосів даватимуть підстави вважати, що виправдання Трампа дістало широку підтримку, тоді як оголошення імпічменту в Палаті представників було вузькопартійним, оскільки не отримало жодного голосу республіканців.

Як повідомлялося, 19 грудня Палата представників оголосила імпічмент Трампа за двома статтями - зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу США.