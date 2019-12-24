Трамп вважає, що демократи сумніваються у власних доказах щодо імпічменту

Трамп вважає, що демократи сумніваються у власних доказах щодо імпічменту

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп вважає, що демократи сумніваються у власних доказах щодо його провини, тому вимагають залучити до слухань у справі імпічменту в Сенаті додаткових свідків.

Про це він написав у Twitter, коментуючи попередні заяви спікера Палати представників Ненсі Пелосі та лідера демократичної меншості в Сенаті Чака Шумера.

"Усе, що ми бачимо від спікера Пелосі та сенатора Шумера, говорить про те, що вони насправді сумніваються у своїх доказах, які вони представили до цього часу, вважаючи їх не досить добрими, і дуже, дуже терміново шукають спосіб знайти ще якісь докази", - зазначив Трамп.

Читайте також: Трампу можуть пред'явити нові обвинувачення в рамках імпічменту

На його думку, Пелосі та Шумер намагаються чинити громадський тиск на судовий процес у Сенаті для залучення свідків.

"Єдиний спосіб зробити цю роботу - чинити якийсь громадський тиск аби вимагати свідків, але Макконнелл (лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл – ред.) має голоси і може вести цей процес так, як вважатиме за потрібне", - зазначив Трамп.

Читайте також: Трамп знову вимагає у демократів не зволікати з імпічментом

Як повідомляв Укрінформ, Пелосі вимагає заслухати свідків, яким Трамп заборонив свідчити під час розслідування справи імпічменту в Палаті представників, зокрема ексрадника президента з питань нацбезпеки Джона Болтона та в.о. керівника адміністрації Білого дому Міка Малвені.

Шумер тиждень тому звернувся з листом до Макконнелла, у якому вказав, що, крім Болтона і Малвені, Сенат також має викликати для надання свідчень головоногого помічника Малвені Роберта Блера й співробітника адміністративно-бюджетного управління Майкла Даффі.

Читайте також: Пелосі посилила вимоги щодо проведення слухань з імпічменту в Сенаті

Як повідомлялося, 19 грудня Палата представників США проголосувала за оголошення імпічменту президента Трампа. Сенат має намір розпочати судове слухання щодо імпічменту в січні 2020 року.

Фото: Білий Дім

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-