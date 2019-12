Трамп вважає, що демократи сумніваються у власних доказах щодо імпічменту

Про це він написав у Twitter, коментуючи попередні заяви спікера Палати представників Ненсі Пелосі та лідера демократичної меншості в Сенаті Чака Шумера.

"Усе, що ми бачимо від спікера Пелосі та сенатора Шумера, говорить про те, що вони насправді сумніваються у своїх доказах, які вони представили до цього часу, вважаючи їх не досить добрими, і дуже, дуже терміново шукають спосіб знайти ще якісь докази", - зазначив Трамп.

Everything we’re seeing from Speaker Pelosi and Senator Schumer suggests that they’re in real doubt about the evidence they’ve brought forth so far not being good enough, and are very, very urgently seeking a way to find some more evidence. The only way to make this work is to..