Трамп вважає, що демократи сумніваються у власних доказах щодо імпічменту

Президент США Дональд Трамп вважає, що демократи сумніваються у власних доказах щодо його провини, тому вимагають залучити до слухань у справі імпічменту в Сенаті додаткових свідків.

Про це він написав у Twitter, коментуючи попередні заяви спікера Палати представників Ненсі Пелосі та лідера демократичної меншості в Сенаті Чака Шумера.

"Усе, що ми бачимо від спікера Пелосі та сенатора Шумера, говорить про те, що вони насправді сумніваються у своїх доказах, які вони представили до цього часу, вважаючи їх не досить добрими, і дуже, дуже терміново шукають спосіб знайти ще якісь докази", - зазначив Трамп.

Everything we’re seeing from Speaker Pelosi and Senator Schumer suggests that they’re in real doubt about the evidence they’ve brought forth so far not being good enough, and are very, very urgently seeking a way to find some more evidence. The only way to make this work is to.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 24, 2019

На його думку, Пелосі та Шумер намагаються чинити громадський тиск на судовий процес у Сенаті для залучення свідків.

"Єдиний спосіб зробити цю роботу - чинити якийсь громадський тиск аби вимагати свідків, але Макконнелл (лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл – ред.) має голоси і може вести цей процес так, як вважатиме за потрібне", - зазначив Трамп.

....mount some kind of public pressure to demand witnesses, but McConnell has the votes and he can run this trial anyway he wants to. @brithume @foxandfriends — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 24, 2019

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Як повідомляв Укрінформ, Пелосі вимагає заслухати свідків, яким Трамп заборонив свідчити під час розслідування справи імпічменту в Палаті представників, зокрема ексрадника президента з питань нацбезпеки Джона Болтона та в.о. керівника адміністрації Білого дому Міка Малвені.

Шумер тиждень тому звернувся з листом до Макконнелла, у якому вказав, що, крім Болтона і Малвені, Сенат також має викликати для надання свідчень головоногого помічника Малвені Роберта Блера й співробітника адміністративно-бюджетного управління Майкла Даффі.

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Як повідомлялося, 19 грудня Палата представників США проголосувала за оголошення імпічменту президента Трампа. Сенат має намір розпочати судове слухання щодо імпічменту в січні 2020 року.

Фото: Білий Дім