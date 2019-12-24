Трамп знову вимагає у демократів не зволікати з імпічментом
Про це американський лідер написав у Twitter, передбачивши швидке звільнення спікера Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі.
"Яке право божевільна Ненсі має на те, щоб затягувати процес у Сенаті? Ніякого! У неї погані докази, і вона прагне зробити так, щоб результат не став для неї негативним. Полювання на відьом має закінчитися зараз же процесом у Сенаті", - йдеться у твіті.
....What right does Crazy Nancy have to hold up this Senate trial. None! She has a bad case and would rather not have a negative decision. This Witch Hunt must end NOW with a trial in the Senate, or let her default & lose. No more time should be wasted on this Impeachment Scam!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2019
Трамп зазначив, що демократи з нижньої палати намагаються таким чином "підпорядкувати собі Сенат".
Як повідомлялося, за результатами розслідування щодо імпічменту глави Білого дому Палата представників минулого тижня затвердила більшістю голосів звинувачення проти Трампа у зловживанні владою та перешкоджанні роботі Конгресу США.
До слова, у 2019 році Сенат вже не зможе розглянути імпічмент — він пішов на канікули та повернеться лише 6 січня 2020 року.
Фото: Білий Дім