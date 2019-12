Трамп знову вимагає у демократів не зволікати з імпічментом

Про це американський лідер написав у Twitter, передбачивши швидке звільнення спікера Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі.

"Яке право божевільна Ненсі має на те, щоб затягувати процес у Сенаті? Ніякого! У неї погані докази, і вона прагне зробити так, щоб результат не став для неї негативним. Полювання на відьом має закінчитися зараз же процесом у Сенаті", - йдеться у твіті.

....What right does Crazy Nancy have to hold up this Senate trial. None! She has a bad case and would rather not have a negative decision. This Witch Hunt must end NOW with a trial in the Senate, or let her default & lose. No more time should be wasted on this Impeachment Scam!