Трамп вимагає негайного початку процесу щодо імпічменту в Сенаті

Президент США Дональд Трамп хоче негайного початку процесу в Сенаті Конгресу в рамках справи про його імпічмент.

Про це глава Білого дому написав у своєму Twitter.

«Після того, як демократи не забезпечили мене належним судовим розглядом у Палаті - ні адвокатів, ні свідків, нічого - вони тепер хочуть диктувати Сенату, як їм вести свій процес. Насправді, у них немає ніяких доказів чого-небудь, вони ніколи не з'являться. Вони хочуть залишитися в стороні. Я хочу негайного судового розгляду!», - написав президент.

Нагадаємо, Палата представників США провела в середу історичні голосування, оголосивши імпічмент главі Білого дому за двома статтями звинувачення у зловживанні владою та перешкоджання роботі Конгресу в розслідуванні цієї справи.

Далі процес розгляду імпічменту має перейти до Сенату. Для того, щоб імпічмент був затверджений офіційно, необхідна підтримка двох третин сенаторів США.

Фото: The White House