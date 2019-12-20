Імпічмент Трампа: у Конгресі загострюється боротьба за свідків

Республіканці розкритикували рішення спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі затримати передачу статей щодо імпічменту до Сенату.

Про це повідомляє The Hill.

"Демократи в Палаті представників згуртувалися навколо спікера Ненсі Пелосі після того, як вона заявила, що затримає офіційну передачу статей щодо імпічменту до Сенату, намагаючись домогтися справедливого судового процесу (над Трампом – ред.)", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, демократи вимагають проведення слухань у Сенаті щодо тиску Білого дому на Україну з конкретними свідками, появу яких у Палаті представників заблокував сам президент Трамп. Водночас республіканці відкрито заявляють, що замість того, аби виступати в ролі неупереджених присяжних у Сенаті, вони воліли б узагалі згорнути це розслідування й не заслуховувати нікого.

Пелосі та її союзники очікують, що затягування процесу передачі статей обвинувачення до Сенату спричинить тиск на лідерів республіканської більшості у верхній палаті. І таким чином удасться домогтися проведення слухань з необхідними свідками.

Тим часом головний республіканець у Сенаті Мітч Макконнелл назвав розслідування "дуже поспішним, неретельним і найбільш несправедливим у сучасній історії". У цьому зв'язку він звинуватив Пелосі в тому, ніби боїться "передавати результат своєї неякісної роботи до Сенату".

На цьому тлі демократи в Палаті представників називають рішення Пелосі "дуже слушним".

"Я думаю, що це дає їй перевагу, це дає Палаті представників важіль, здатний забезпечити, аби в Сенаті не буде заангажованого суду", - заявила член комітету з питань розвідки Джекі Спеєр.

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Як повідомляв Укрінформ, у середу Палата представників провела історичне голосування, затвердивши обвинувачення з імпічменту президенту Дональду Трампу за двома статтями – зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу. Далі процес має продовжитися в Сенаті. Для ухвалення рішення про усунення президента з посади потрібна підтримка понад двох третин сенаторів.