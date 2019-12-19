Палата представників оголосила імпічмент Дональду Трампу за двома статтями
Таким чином, втретє за історію Америки нижня палата прийняла рішення щодо імпічменту президента країни, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
Як і очікувалось, голосування, яке відбувалося окремо по кожній зі статей, розділилося здебільшого за партійною ознакою.
Звинувачення президента Трампа у зловживанні владою підтримали 230 демократів, проти виступили 197 республіканців. Під час голосування щодо перешкоджання президентом роботі Конгресу "за" висловилися 229 демократів, "проти" – 198 республіканців.
Перед голосуванням були побоювання, що близько тридцяти демократів, які виграли вибори в про-республіканських округах, можуть проголосувати проти відставки президента, щоби зберегти свою підтримку під час наступних виборів. Однак більшість із них висловили солідарність з партійною лінією проти глави Білого дому.
Справа, яку розглядали законодавці, стосувалася спроб Трампа натиснути на нове керівництво України з метою офіційного оголошення Києвом розслідування проти Джо Байдена. Ексвіцепрезидент США наразі є одним із найбільших політичних опонентів Дональда Трампа на президентських виборах 2020 року. У цьому зв'язку демократи закидають главі Білого дому спроби втягнути Україну в виборчий процес у США через призупинення військової допомоги та затягування обіцяної зустрічі в Білому домі.
Голосування відбулося після кількагодинних дебатів у Палаті представників, під час яких і демократи, і республіканці отримали однаковий час для виступів.
Далі процес розгляду імпічменту має перейти до Сенату. Очікується, що лідер республіканської більшості в верхній палаті Мітч Макконнелл за кілька днів оголосить календар заходів у Сенаті. Для того, щоби імпічмент був затверджений офіційно, необхідна підтримка понад двох третин сенаторів США.