Палата представників оголосила імпічмент Дональду Трампу за двома статтями

Палата представників США провела в середу історичні голосування щодо оголошення імпічменту главі Білого дому за двома статтями обвинувачень – у зловживанні владою та перешкоджанні роботі Конгресу в розслідуванні цієї справи.

Таким чином, втретє за історію Америки нижня палата прийняла рішення щодо імпічменту президента країни, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Як і очікувалось, голосування, яке відбувалося окремо по кожній зі статей, розділилося здебільшого за партійною ознакою.

Звинувачення президента Трампа у зловживанні владою підтримали 230 демократів, проти виступили 197 республіканців. Під час голосування щодо перешкоджання президентом роботі Конгресу "за" висловилися 229 демократів, "проти" – 198 республіканців.

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Перед голосуванням були побоювання, що близько тридцяти демократів, які виграли вибори в про-республіканських округах, можуть проголосувати проти відставки президента, щоби зберегти свою підтримку під час наступних виборів. Однак більшість із них висловили солідарність з партійною лінією проти глави Білого дому.

Справа, яку розглядали законодавці, стосувалася спроб Трампа натиснути на нове керівництво України з метою офіційного оголошення Києвом розслідування проти Джо Байдена. Ексвіцепрезидент США наразі є одним із найбільших політичних опонентів Дональда Трампа на президентських виборах 2020 року. У цьому зв'язку демократи закидають главі Білого дому спроби втягнути Україну в виборчий процес у США через призупинення військової допомоги та затягування обіцяної зустрічі в Білому домі.

Голосування відбулося після кількагодинних дебатів у Палаті представників, під час яких і демократи, і республіканці отримали однаковий час для виступів.

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Далі процес розгляду імпічменту має перейти до Сенату. Очікується, що лідер республіканської більшості в верхній палаті Мітч Макконнелл за кілька днів оголосить календар заходів у Сенаті. Для того, щоби імпічмент був затверджений офіційно, необхідна підтримка понад двох третин сенаторів США.