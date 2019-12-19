Конгрес визнав Трампа винним у зловживанні владою

Палата представників проголосувала за імпічмент Трампа за однією зі статей звинувачення.

Голосування відбулося у середу ввечері за місцевим часом, передає кореспондент Укрінформу.

За першу статтю звинувачень, зловживання впливом, віддали голоси 230 з 435 депутатів. Проти проголосували 197.

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Наразі триває голосування за другою статтею звинувачень Трампа щодо перешкоджання роботі конгресу

Як повідомлялося, 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентами США і України, через яку в Палаті представників США розпочали процедуру імпічменту, оскільки з тексту розмови випливає, що Дональд Трамп тиснув на Володимира Зеленського, переконуючи розпочати в Україні розслідування проти сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.