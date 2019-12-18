Пелосі закликала конгресменів затвердити імпічмент Трампу

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі звернулася з відкритим листом до членів нижньої палати Конгресу, закликавши їх затвердити на голосуванні в середу імпічмент президенту США, аби "захистити Конституцію".

Текст звернення оприлюднений на офіційній сторінці конгресвумен від Демократичної партії.

"Жоден з нас не прийшов до Конгресу для того, щоби оголошувати імпічмент президенту. Але перше, що зробив кожний у Конгресі, постав у сесійній залі Палати представників з піднятою рукою і склав священну присягу: "Я урочисто присягаюся, що підтримуватиму й захищатиму Конституцію Сполучених Штатів від усіх ворогів – зовнішніх та внутрішніх", - наголосила спікер нижньої палати.

Вона зауважила, що ця клятва наділяє усіх законодавців обов'язком хранителів Конституції.

"Якщо ми не діятимемо, ми зречемося від свого обов'язку", - підкреслила Пелосі.

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Законодавець привітала голів профільних комітетів, які провели розслідування з імпічменту та сформували офіційні звинувачення.

"Дуже сумно, що факти чітко вказали на те, що президент зловживав владою для своєї особистої, політичної вигоди, і що він перешкоджав Конгресу, наголошуючи, що є вищим за будь-яку відповідальність, вищим за Конституцію, вищим за американський народ. У Америці ніхто не може буди понад законом", - наголосила спікер Палати представників.

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Як повідомляв Укрінформ, у середу очікується голосування в нижній палаті американського Конгресу щодо імпічменту Трампу. У разі, якщо статті обвинувачення будуть схвалені більшістю законодавців, процес імпічменту перейде до Сенату Сполучених Штатів.

Фото: ZACH GIBSON / MCT