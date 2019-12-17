Трамп написав листа Ненсі Пелосі з вимогою негайно припинити процес імпічменту

За день до очікуваного історичного голосування в Палаті представників щодо імпічменту президента США, Трамп звернувся з листом до його ініціаторки, спікера нижньої палати Ненсі Пелосі, у якому закликав негайно припинити процес проти нього.

Текст листа оприлюднений у відкритому доступі, повідомляє Укрінформ.

"Цей імпічмент є безпрецедентним і неконституційним зловживанням владою з боку демократів-законодавців", - наголосив Трамп, додавши, що такого не було за майже два з половиною століття законодавчої історії США.

"Настав час, щоби ви та високопоставлені демократи в Конгресі негайно припинити цю фантазію про імпічмент і повернутися до роботи на благо американського народу", - заявив Трамп.

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"Ваше перше звинувачення щодо "зловживання владою" – це абсолютно нечесний, необґрунтований і безпідставний винахід вашої фантазії. Ви знаєте, що я мав абсолютно невинну розмову з Президентом України", - підкреслив Трамп.

Він також спробував виправдати свій вислів "я хотів би, щоби ви зробили послугу", який демократи ідентифікували як наявність "quid pro quo" (послуги за послугу – ред.) у його розмові з українським президентом. "Я ставлю інтереси Америки на перше місце, як я зробив (під час спілкування – ред.) з президентом Зеленським", - наголосив Трамп.

Він знову осипав Джо Байдена звинуваченнями через те, що той домагався звільнення генпрокурора Шокіна, якого весь Західний світ називав корупціонером. При цьому Трамп заявив, що таким чином ексвіцепрезидент начебто хотів врятувати свого сина від розслідування проти компанії Burisma, яка "давала йому мільйони доларів".

Трамп також нагадав, що і президент Зеленський, і глава українського МЗС Пристайко неодноразово заявляли, що з його боку не було жодного тиску. Він вкотре підкреслив, що його телефонна розмова від 25 липня була "гарною".

Президент США кілька разів негативно висловлювався про Демократичну партію та окремих її представників у Конгресі. Крім того, він згадав про розслідування щодо втручання Росії у президентські вибори в США, назвавши його "полюванням на відьом" та заявивши, що слідчі не знайшли змови його кампанії з росіянами.

Трамп звинуватив демократів у однопартійному інтересі, назвавши процес імпічменту незаконною спробою зміни влади.

"Це ніщо інше, як незаконний однопартійний державний переворот", - заявив глава Білого дому. – Ви переслідуєте не тільки мене як президента, ви переслідуєте всю Республіканську партію".

Він назвав ці спроби "колосальною несправедливістю та заявив, що республіканці стали більш об'єднаними від цього.

"Історія судитиме вас суворо, якщо ви продовжуватиме цей імператив",- заявив нинішній президент США.