Джуліані зізнався, що хотів прибрати Йованович з посади посла США в Україні

Колишній адвокат президента США Руді Джуліані зізнався, що посол США в Україні Марі Йованович була "перешкодою" для нього, щоби дістати компромат на суперника Трампа Джо Байдена, й тому вважав своїм завданням усунути її з посади.

Про це йдеться в розгорнутому матеріалі американського видання The New Yorker, яке описує розслідування Джуліані в Україні та його розмови з колишнім генпрокурором Юрієм Луценком.

"Я вважав, що Йованович потрібно було усунути геть. Вона ускладнила б розслідування (проти родини Байденів – ред.) будь-кому",- наводить автор слова колишнього адвоката Трампа.

Нагадаємо: на початку цього місяця ексадвокат Дональда Трампа Руді Джуліані здійснив поїздку до Угорщини й України, де провів ряд зустрічей з рядом колишніх українських посадовців, у тому числі Юрієм Луценком який виїхав з України до Великої Британії. У цьому зв'язку він заявив, що зібрав дуже багато корисної інформації, аби захистити президента США від імпічменту.

Сам же Джуліані зараз є фігурантом справи, що розглядається прокуратурою Нью-Йорка. Крім того, він є однією з ключових фігур розслідування з імпічменту президента — його називають куратором неофіційного каналу впливу Трампа на українському напрямі.