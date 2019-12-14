Джуліані запевняє, що "накопав" в Україні більше, ніж міг уявити Трамп

Колишній адвокат Дональда Трампа заявив, що під час поїздки до України зібрав дуже багато корисної інформації, аби захистити президента США від імпічменту.

Про це Рудольф Джуліані розповів в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Як нагадує видання, Джуліані зараз є фігурантом справи, що розглядається прокуратурою Нью-Йорка. Крім того, це одна з ключових фігур розслідування з імпічменту Трампа - його називають куратором неофіційного каналу впливу на українському напрямі. Минулого тижня Джуліані відвідав Європу для зустрічей з деякими українцями, аби отримати інформацію, що має скомпрометувати позицію демократів у процесі імпічменту.

За словами Джуліані, Трамп зателефонував йому, щойно його літак приземлився в Нью-Йорку. "Що вдалося добути?" - спитав президент США. "Більше, ніж ви можете уявити", - відказав Джуліані.

Він пояснив виданню, що зараз працює над викладенням для Трампа своїх висновків з поїздки у 20-сторінковому звіті. Подробиць Джуліані не повідомив, однак, зауважив, що його зусилля були "виправданими, аби захистити Трампа".

Окрім того, колишній особистий адвокат господаря Білого дому працює над документальним серіалом, який готує консервативна мережа One America News. Як стало відомо з інтерв'ю, у стрічці йтиметься про розслідування проти родини Байденів та газової компанії Burisma, а також про втручання у вибори - щоправда, не уточнюється, з якого саме боку.

Як запевняє Джуліані, від початку розслідування з імпічменту у вересні його відносини з Трампом тільки зміцніли. За словами юриста, один з одним вони спілкуються телефоном щонайменше кілька разів на тиждень.

Як повідомлялося, Джуліані погодився стати адвокатом Трампа у квітні 2018 року, аби допомогти йому під час розслідування спецпрокурора Мюллера щодо втручання Росії у вибори президента США.