Джуліані контактував із "сумнівними персонажами" в Україні – ЗМІ

Особистий адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані провів дивне турне до Східної Європи в розпал процесу з імпічменту президента США, де зустрівся з "сумнівним набором українських персонажів".

Так характеризують останню ініціативу Джуліані в Україні американські ЗМІ, повідомляє "Голос Америки".

"Поїздка Джуліані до Східної Європи відбувається в той час, коли він зіткнувся з величезною увагою щодо його причетності до українського скандалу”, - звертає увагу CNN.

Як пояснив мету своєї поїздки в Україну сам Джуліані, він мав намір зняти документальний фільм для того, щоби розвінчати звинувачення демократів і довести, що вся процедура імпічменту – це "великий фарс". За повідомленнями медіа, Джуліані зустрівся із колишніми генпрокурорами Юрієм Луценком та Віктором Шокіним, депутатами Олександром Дубінським та Андрієм Деркачем, а також із колишнім працівником посольства України у США Андрієм Теліженком та іншими особами.

З усім тим, американські ЗМІ нагадують, що прізвища Луценка, Шокіна, Кулика неодноразово згадувались як приклади корупції в Україні, а також що саме з їхніх слів Джуліані будував звинувачення проти Джо Байдена та його сина.

Агентство Bloobmerg при цьому нагадало, що на відміну від "тіньового впливу" на Україну, який очолював власне Джуліані, існує також офіційний канал дипломатії США. "У той час, як Джуліані зустрівся з колишнім генпрокурором Луценком, якого у звіті про імпічмент Палати представників звинувачують у корупції, (в.о. радника держсекретаря США) Рікер бачився з Русланом Рябошапкою, новим генпрокурором Зеленського, щоб обговорити зміни в правоохоронних структурах країни", - зауважило видання.

На думку BuzzFeed, приїзд Джуліані напередодні зустрічі Нормандської четвірки та переговорів із Росією – це остання річ, яку хотіла українська влада, що всіляко намагається дистанціюватись від процесу імпічменту в Вашингтоні.

"Джуліані перебуває в Києві, щоби "знищити" наратив демократів про імпічмент. Але судячи з сумнівного набору українських персонажів, з якими він зустрічається, будь-яка інформація, яку він намагається викопати, ймовірно буде дуже непевною", - пише видання.

Водночас, американські ЗМІ сходяться на думці, що українські політики, на яких спирається Джуліані, є політично маргінальними фігурами, які допомагали адвокатові Трампа поширювати теорії змови, зокрема, щодо втручання України в вибори президента США.