Джуліані приїхав до Києва, щоб зняти серіал за участю Шокіна - NYT

Особистий адвокат президента Трампа Руді Джуліані зустрівся з колишнім генеральним прокурором Юрієм Луценком і 4 грудня прибув до Києва, щоб побачитися з ексгенпрокурором Віктором Шокіним.

Про це повідомляє The New York Times.

Зустріч із Луценком відбулася в Будапешті 3 грудня. У Києві Джуліані має також зустрітися з експрокурором Костянтином Куликом.

"Джуліані використовує поїздку для підготовки документального серіалу, який знімають республіканці для демонстрації по телеканалу One America News, аби просувати протрампівську позицію і протистояти імпічменту", - пише видання.

Зустрічі з прокурорами дадуть прихильникам президента новий матеріал для спростування звинувачень, що фігурують у розслідуванні з імпічменту.

"Поїздка Джуліані до Будапешта та Києва свідчить про те, що він не зважає на посилений контроль за ним та його однодумцями", - вважає NYT.

За даними видання, серіал, перші два сезони якого вже вийшли в ефір, «подається як республіканська альтернатива слуханням про імпічмент». У ньому передбачена участь свідків від України, яких демократи відмовилися викликати на слухання в Конгрес. Деякі з українців були «приведені до присяги» на камеру, зазначає газета.

За даними видання, наприкінці жовтня троє колишніх посадовців – український екс-дипломат Андрій Теліженко, колишній народний депутат Андрій Артеменко та колишній голова Центральної виборчої комісії України Михайло Охендовський — дали для телесеріалу інтерв’ю, епізод з яким вийшов у вівторок увечері.

"Троє українців поставили під сумнів справу демократів щодо імпічменту, стверджуючи, що Трамп мав достатньо підстав попросити пана Зеленського розслідувати дії української влади щодо американських виборів 2016 року", - пише NYT.

Теліженко повторив свої твердження про те, що, працюючи в посольстві України у Вашингтоні у 2016 році, він нібито дістав доручення зібрати інформацію про колишнього керівника виборчого штабу Трампа Пола Манафорта. Посольство України спростувало його заяви.

Артеменко та Охендовський, інформує газета, висловили свої сумніви щодо достовірності доказів про отримання Манафортом коштів від Партії регіонів.