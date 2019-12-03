Імпічмент Трампа: республіканці підготували 123 сторінки спростувань

Республіканці з Палати представників оприлюднили звіт на 123 сторінках, у якому відкидають обвинувачення демократів, що лежать в основі розслідування з імпічменту Трампа.

Про це повідомляє CNN.

«Наведені демократами докази не підтверджують жодного з їхніх тверджень, і жоден зі свідків демократів не підтвердив фактів хабарництва, вимагання чи будь-якого іншого тяжкого злочину чи правопорушення», - йдеться у звіті.

У документі не визнаються жодні зі звинувачень, що фігурували в розслідуванні з імпічменту. Натомість подається бачення подій, яке, на думку CNN, «очевидно, буде використано республіканцями Конгресу та Білим домом проти демократів під час розгляду питання про імпічмент».

Республіканці стверджують, що занепокоєння Трампа стосовно колишнього віцепрезидента Джо Байдена та його сина Гантера було виправдане. Також наголошується, що Дональд Трамп затримав військову допомогу Україні, бо шукав доказів того, що Володимир Зеленський - «справжній реформатор». Крім того, заявлено, що не було жодного quid pro quo, оскільки Трамп не тиснув на Зеленського під час телефонної розмови 25 липня.

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«Зрештою, президент Зеленський вжив рішучих заходів, продемонструвавши свою прихильність до просування реформ... Тоді президент Трамп надав військову допомогу Україні й у вересні 2019 року зустрівся з президентом Зеленським. Усе відбулося без жодних дій з боку України щодо розслідування діяльності політичного конкурента президента Трампа», - стверджують республіканці.

При цьому, за їхніми словами, скептицизм Трампа щодо України є обґрунтованим, з огляду на «історію всеосяжної корупції» Києва.

Автори звіту не бачать нічого неправомірного в залученні особистого адвоката президента Руді Джуліані, адже «українці знали, що він є каналом для переконання Трампа в тому, що Зеленський серйозно ставиться до реформ».

У звіті також згадується про «незаперечні докази того, що українські високопосадовці виступали проти президента Трампа на виборах 2016 року, причому робили це публічно».

Також стверджується, що Трамп мав право звільнити Марі Йованович з посади посла США в Україні, і вона «не дуже від цього страждала».

«Посол Йованович засвідчила, що від'їзд із Києва мало впливає на її кар'єру в Державному департаменті, - написали республіканці. - Припинення її повноважень планувалося за кілька тижнів після її відкликання».

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За даними CNN, республіканці вирішили оприлюднити свій звіт ще до затвердження юридичним комітетом статей про імпічмент, аби наперед відповісти на очікувані обвинувачення.

У вівторок оприлюднити свій звіт, складений за результатами слухань у комітеті з розвідки Палати представників, планують демократи.