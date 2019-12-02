Білий дім відмовився від участі в слуханнях у юридичному комітеті Конгресу

У неділю Білий дім повідомив юридичний комітет Палати представників, що не братиме участі у розслідуванні щодо імпічменту в середу, але не виключає своєї участі в майбутніх слуханнях.

Про це йдеться в оприлюдненому Politico листі адвоката Білого дому Пета Кіполлоне, адресованого голові комітету Джерролду Надлеру.

"Як відомо, це безпідставне і однопартійне розслідування суперечить історичній практиці, процесуальному праву та справедливості. Не можна очікувати нашої участі у слуханнях, поки не будуть названі свідки і доки не стане відомо, чи юридичний комітет забезпечить президентові справедливий процес шляхом додаткових слухань", - написав адвокат Білого дому.

Кіполлоне у своєму листі також звинуватив Надлера у цілеспрямованому плануванні слухань у ті дати, коли відбуватиметься поїздка президента Трампа до Лондона на саміт НАТО (3-4 грудня).

Це рішення, на думку Politico, свідчить про те, що президент Дональд Трамп прислухався до своїх радників та республіканців з Конгресу, які вважають, що його участь легітимізувала б незаконне розслідування.

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Раніше Надлер попросив Трампа повідомити, чи будуть присутні на слуханнях в середу він сам або адвокат Білого дому, а також чи має намір Трамп узагалі якось брати участь у процесі під час слухань у комітеті.

Як повідомляв Укрінформ, слухання в середу за участю правознавців будуть присвячені обговоренню конституційних підстав для імпічменту.