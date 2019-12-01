Конгрес США завтра розгляне доповідь щодо імпічменту Трампа

Конгрес Сполучених Штатів Америки у понеділок, 2 грудня, розгляне доповідь щодо розслідування в межах процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Politico.

"Члени Комітету з розвідки Палати представників почнуть вивчати у понеділок доповідь щодо розслідування комітетом спроб президента Дональда Трампа тиснути на Україну задля проведення розслідування проти його політичних противників-демократів", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що вже у понеділок представники Демократичної партії підтримають відповідний документ, що стане важливим кроком для процесу імпічменту.

Після голосування доповідь передадуть до юридичного комітету, який 4 грудня проведе слухання щодо процедури імпічменту Трампа.

На початку цього тижня голова Комітету з розвідки Палати представників Адам Шифф вказував колегам, що його комітет все ще відкритий для заслуховування нових свідків або показів у справі імпічменту.

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Як повідомляв Укрінформ, 24 вересня демократи у Палаті представників ініціювали формальну процедуру розслідування щодо імпічменту президента США Дональда Трампа. Його звинувачують у спробах тиску на Україну з метою проведення розслідування проти Джо Байдена, головного конкурента Трампа на президентських виборах у США. Для того, аби відсторонити президента США від посади за процедурою імпічменту, необхідні голоси 2/3 сенаторів (67 голосів). Проте нині у Сенаті республіканці мають більшість, тому ймовірність, що Трамп невдовзі припинить виконувати повноваження президента, поки що невисока.

Фото: The White House