У Трампа хочуть викликати на слухання науковців з конституційного права

Республіканці в Юридичному комітеті Палати представників США мають намір викликати на слухання щодо імпічменту науковців з конституційного права.

Про це йдеться в оприлюдненому листі високопоставленого представника республіканців у юридичному комітеті Дага Коллінза голові комітету демократові Джерролду Надлеру, передає The Hill.

"Щоб забезпечити справедливість і відновити об’єктивність процесу імпічменту, - написав головний республіканець у юридичному комітеті, - прошу розширити склад свідків коштом науковців, які б висловили свою думку у справі під час слухань".

За словами Коллінза, 4 грудня комітет має намір заслухати лише чотирьох науковців з конституційного права для розгляду питання щодо імпічменту, що, на його думку, недостатньо.

"Прошу вас розширити кількість свідків, викликаних на 4 грудня, аби дати американському народові можливість почути більшу кількість різних точок зору щодо імпічменту", - пояснив він.

У листі не вказано, кого саме з науковців республіканці хочуть викликати.

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Як повідомляв Укрінформ, у п’ятницю Надлер надіслав Коллінзу запит щодо свідків, яких республіканці хотіли б викликати для слухання справи в юридичному комітеті. Він установив дедлайн для відповіді – 6 грудня. Початок слухань у юридичному комітеті назначено на 4 грудня – після надходження матеріалів справи з комітету з питань розвідки. Юридичний комітет має ухвалити рішення, чи рекомендувати Палаті представників розгляд відповідних статей звинувачення, підготовлених комітетом з питань розвідки, для оголошення імпічменту президента.