Юридичний комітет Конгресу розгляне конституційні підстави імпічменту Трампа 4 грудня

Юридичний комітет нижньої палати Конгресу США розпочне слухання щодо конституційних підстав для імпічменту 4 грудня.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це повідомляється на сайті юридичного комітету.

"Розслідування імпічменту переходить до нової фази», - заявив голова комітету. Джеррольд Надлер, маючи на увазі, що комітет з питань розвідки перемасть матеріали для розгляду в юридичний комітет. «Сьогодні ми назначили слухання щодо конституційних підстав для імпічменту президента на 4 грудня, 10:00. Я також написав президенту Трампу, нагадвши йому, що правила розслідування щодо імпічменту дозволяють президентові відвідувати слухання, а його адвокату - допитувати свідків», - зазначив Надлер.

За словами Надлера, «у президента є вибір: він або може скористатися цією можливістю, або припинити скаржитися на процес». Голова комітету висловив сподівання, що Дональд Трамп «вирішить взяти участь у розслідуванні безпосередньо чи через адвоката, як це робили інші президенти до нього».

У юридичному комітеті це будуть перші слухання, визначені резолюцією Конгресу щодо процедурних питань. Комітет має вирішити, чи рекомендувати Палаті представників розгляд відповідних пунктів звинувачення, підготовлених комітетом з питань розвідки.

Раніше голова комітету з питань розвідки Адам Шиф повідомив, що планує передати матеріали «відразу після того, як Конгрес збереться після святкування (у четвер) Дня подяки».

Як повідомлялося Палата представників ухвалила резолюцію про початок процедури імпічменту президента Дональда Трампа 31 жовтня.