Зеленський прокоментував “скандальні” телефонні розмови з Трампом

Україна не втручається ані у внутрішні, ані у геополітичні справи свого стратегічного партнера Сполучених Штатів Америки.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з Президентом Естонії Керсті Кальюлайд у Таллінні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я, чесно кажучи, не дуже люблю коментувати цю історію (оприлюднення телефонної розмови з Президентом США Трампом - ред.). Ви ж все читали - все, що було дуже секретно, всі відкрито почитали. Ми не втручаємося у вибори, в геополітику Сполучених Штатів Америки. В нас є наша незалежна Україна. Ми говорили з нашим стратегічним партнером - Сполученими Штатами Америки. Ніякого блокування зараз (військової) допомоги немає, але не через мою розмову телефоном. А все, що було в розмові, ви читали", - сказав Зеленський.

Він додав, що було лише два телефонні дзвінки від Президента США, але припустив, що "може з'явитися і третій, якого не було - так буває".

Президент ще раз наголосив, що Україна не втручається у внутрішні справи інших держав.

"У нас дуже багато проблем - у нас війна на Донбасі, у нас тимчасово окуповані території, в нас анексований Крим. У нас є чим займатися, окрім (коментування) дзвінків", - резюмував він.

Як повідомляв Укрінформ, 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентами США і України, через яку в США розпочали процедуру імпічменту, оскільки з тексту розмови випливає, що Трамп тиснув на Зеленського, переконуючи розпочати в Україні розслідування проти сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.