Україна зацікавлена у приєднанні до "Ініціативи трьох морів" - Зеленський

Україна зацікавлена у приєднанні до "Ініціативи трьох морів" і має намір предметно обговорити це питання з естонськими партнерами.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з президентом Естонії Керсті Кальюлайд, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Під час сьогоднішніх переговорів (делегацій під головуванням Володимира Зеленського та Керсті Кальюлайд - ред.) ми окремо обговоримо реалізацію "Ініціативи трьох морів" а головне, предметну зацікавленість України долучитися до неї", - сказав Зеленський.

Він також відзначив ухвалення спільної заяви президентів України та Естонії, яка фіксує узгоджені позиції країн, пріоритети партнерства та визначає спільні кроки у майбутньому.

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Як відомо, започаткована у 2015 році президентами Польщі Анджеєм Дудою та президентом Хорватії Коліндою Грабар-Китарович "Ініціатива трьох морів", тобто створення партнерського блоку від Балтійського до Чорного та Адріатичного морів, спрямована на поглиблення інтеграції країн Центральної та Східної Європи.

Офіційний візит Президента України до Естонської Республіки / Фото: Офіс Президента

Проект об’єднує 12 країн Центрально-Східної Європи: чотири країни Вишеградської групи, країни Балтії, Австрію, Хорватію, Румунію, Словенію та Болгарію. Усі держави-члени, крім Австрії, мають кілька спільних знаменників, таких як недавнє комуністичне минуле та членство в НАТО, отримане до вступу в ЄС. Австрія, яка перебуває в ЄС довше, залучена внаслідок свого стратегічного розташування та численних важливих регіональних зв’язків.

Перший інавгураційний саміт Тримор'я відбувся в Дубровнику 25–26 серпня 2016. На нього була запрошена й Україна, однак наша країна не делегувала туди свого представника.

Другий саміт відбувся у Варшаві 6–7 липня 2017, його відвідав президент США Дональд Трамп.

Третій саміт відбувся в Бухаресті 17–18 вересня 2018, його відвідали президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, міністр закордонних справ Німеччині Гайко Маас та міністр енергетики США Рік Перрі.