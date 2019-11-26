Україна планує використати досвід Естонії в галузі електронного урядування

Україна планує використати досвід Естонії в галузі електронного урядування

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський та Президент Естонії Керсті Кальюлайд домовилися активізувати співпрацю в галузі електронного урядування та діджиталізації публічного сектору.

Про це йдеться у їхній спільній заяві, текст якої оприлюднила пресслужба глави Української держави.

“Президенти домовилися активізувати співпрацю в галузі електронного урядування та діджиталізації публічного сектору, серед іншого шляхом використання відповідного досвіду та лідерства Естонії у цих сферах”, - зазначено у повідомленні.

Зеленський та Кальюлайд підтвердили європейські прагнення України та погодилися з важливістю використовувати повною мірою потенціал Угоди про асоціацію, продовжуючи виконувати свої зобов'язання, поглиблюючи галузеву інтеграцію та наближення регуляторних норм між Україною та ЄС.

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Президенти позитивно оцінили процес консультацій щодо майбутнього ініціативи Східного партнерства та погодилися з важливістю визначення стратегічних цілей його розвитку, підтвердивши прихильність до принципів диференціації, інклюзивності та обумовленості.

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