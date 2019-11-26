Україна планує використати досвід Естонії в галузі електронного урядування

Президент України Володимир Зеленський та Президент Естонії Керсті Кальюлайд домовилися активізувати співпрацю в галузі електронного урядування та діджиталізації публічного сектору.

Про це йдеться у їхній спільній заяві, текст якої оприлюднила пресслужба глави Української держави.

“Президенти домовилися активізувати співпрацю в галузі електронного урядування та діджиталізації публічного сектору, серед іншого шляхом використання відповідного досвіду та лідерства Естонії у цих сферах”, - зазначено у повідомленні.

Зеленський та Кальюлайд підтвердили європейські прагнення України та погодилися з важливістю використовувати повною мірою потенціал Угоди про асоціацію, продовжуючи виконувати свої зобов'язання, поглиблюючи галузеву інтеграцію та наближення регуляторних норм між Україною та ЄС.

Президенти позитивно оцінили процес консультацій щодо майбутнього ініціативи Східного партнерства та погодилися з важливістю визначення стратегічних цілей його розвитку, підтвердивши прихильність до принципів диференціації, інклюзивності та обумовленості.