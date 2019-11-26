Зеленський не обговорював у телефонній розмові з Путіним тем “нормандської зустрічі"

Президент України Володимир Зеленський під час учорашньої телефонної розмови з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним не обговорював тем, які будуть порушені під час "нормандської зустрічі" 9 листопада.

Про це Зеленський заявив на спільному брифінгу з президентом Естонії Керсті Кальюлайд у Таллінні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Що стосується "нормандського формату", зрозумійте, ми поважаємо наших партнерів, ми не обговорювали теми "нормандської зустрічі", тому що всі ці теми повинні обговорювати вчотирьох лідери країн-учасниць "нормандської четвірки" - Німеччини, Франції, Росії і України. Тому цей діалог буде 9 грудня", - сказав Зеленський.

Він додав, що під час телефонної розмови президенти України і Росії обговорювали питання про те, що "закінчується рік, і нам потрібно всім домовитися про підписання нового довгострокового газового договору".

Читайте також: Зеленський провів телефонну розмову з Путіним

"Для нас це є пріоритетом, і не тільки для України. Це енергетична безпека для всієї Європи", - акцентував Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 25 листопада провів телефонну розмову з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, під час якої глава Української держави відзначив важливість нещодавнього повернення Росією українських кораблів і наголосив на необхідності повернення всього озброєння, обладнання та документації, що перебували на цих суднах.

Також під час розмови сторони торкнулися питання газових переговорів у тристоронньому форматі Україна – Росія – ЄС, додали в ОП.