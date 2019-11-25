Зеленський провів телефонну розмову з Путіним

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Про це у Facebook повідомляє Офіс Президента.

"Глава Української держави відзначив важливість нещодавнього повернення Росією українських кораблів. Водночас Володимир Зеленський наголосив на необхідності повернення всього озброєння, обладнання та документації, що перебували на цих суднах", - йдеться у повідомленні.

Також під час розмови сторони торкнулися питання газових переговорів у тристоронньому форматі Україна – Росія – ЄС, додали в ОП.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року російські кораблі в Керченській протоці атакували українські катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід від порту Одеси в порт Маріуполя. 24 українських моряків було захоплено в полон, троє з них отримали поранення.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських моряків і звинуватив їх у нібито незаконному перетині російського кордону (ч.3 ст.322 КК Росії, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до шести років). Всіх військовополонених доставили із Криму у московські СІЗО "Лефортово" і "Матросская тишина".

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків, а також повернути Україні кораблі.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого були звільнені 24 полонені моряки.

18 листопада 2019 року в акваторії Чорного моря було розпочато процес з повернення зазначених українських кораблів. Їх передача відбулася в нейтральних водах. За українським буксиром "Яни Капу" і катерами "Бердянськ" і "Нікополь" з Одеси відправили буксири "Титан", "Гайдамака" і "Сапфір".

У штабі ВМС ЗС України 19 листопада повідомили Укрінформу, що українські бронекатери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу" після повернення на базу національного військового флоту будуть піддані експертизі.

21 листопада Президент Володимир Зеленський зустрів у порту Очакова українські військові кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу", які повернулися 20 листопада з російського полону.