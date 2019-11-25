Зеленський переконаний, що РФ поверне обладнання із захоплених українських кораблів

Зеленський переконаний, що РФ поверне обладнання із захоплених українських кораблів

Відео
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Російська Федерація обов'язково поверне обладнання й озброєння, що було вилучене на захоплених торік кораблях.

Про це глава держави заявив у своєму відеозверненні на Facebook.

“По-перше, ми повернули кораблі. Все, як обіцяли, так і зробили: спочатку повернули наших полонених, політичних в'язнів, наших моряків, а зараз — кораблі. Так, не все там гаразд: деякого обладнання там немає, але, як я і обіцяв, зараз з'являться список того, чого немає. І, по-перше, ми звернемося до Росії, і вона нам обов'язково це поверне. По-друге, в будь-якому разі за три місяці наші військові катери будуть готові. Це радісна новина”, — зазначив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року російські кораблі в Керченській протоці атакували українські катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід від порту Одеси в порт Маріуполя. 24 українських моряків було захоплено в полон, троє з них отримали поранення.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських моряків і звинуватив їх у нібито незаконному перетині російського кордону (ч.3 ст.322 КК Росії, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до шести років). Всіх військовополонених доставили із Криму у московські СІЗО "Лефортово" і "Матросская тишина".

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків, а також повернути Україні кораблі.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого були звільнені 24 полонені моряки.

18 листопада 2019 року в акваторії Чорного моря було розпочато процес з повернення зазначених українських кораблів. Їх передача відбулася в нейтральних водах. За українським буксиром "Яни Капу" і катерами "Бердянськ" і "Нікополь" з Одеси відправили буксири "Титан", "Гайдамака" і "Сапфір".

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У штабі ВМС ЗС України 19 листопада повідомили Укрінформу, що українські бронекатери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу" після повернення на базу національного військового флоту будуть піддані експертизі.

21 листопада Президент Володимир Зеленський зустрів у порту Очакова українські військові кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу", які повернулися 20 листопада з російського полону.

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