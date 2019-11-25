Зеленський переконаний, що РФ поверне обладнання із захоплених українських кораблів

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Російська Федерація обов'язково поверне обладнання й озброєння, що було вилучене на захоплених торік кораблях.

Про це глава держави заявив у своєму відеозверненні на Facebook.

“По-перше, ми повернули кораблі. Все, як обіцяли, так і зробили: спочатку повернули наших полонених, політичних в'язнів, наших моряків, а зараз — кораблі. Так, не все там гаразд: деякого обладнання там немає, але, як я і обіцяв, зараз з'являться список того, чого немає. І, по-перше, ми звернемося до Росії, і вона нам обов'язково це поверне. По-друге, в будь-якому разі за три місяці наші військові катери будуть готові. Це радісна новина”, — зазначив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року російські кораблі в Керченській протоці атакували українські катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід від порту Одеси в порт Маріуполя. 24 українських моряків було захоплено в полон, троє з них отримали поранення.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських моряків і звинуватив їх у нібито незаконному перетині російського кордону (ч.3 ст.322 КК Росії, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до шести років). Всіх військовополонених доставили із Криму у московські СІЗО "Лефортово" і "Матросская тишина".

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків, а також повернути Україні кораблі.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого були звільнені 24 полонені моряки.

18 листопада 2019 року в акваторії Чорного моря було розпочато процес з повернення зазначених українських кораблів. Їх передача відбулася в нейтральних водах. За українським буксиром "Яни Капу" і катерами "Бердянськ" і "Нікополь" з Одеси відправили буксири "Титан", "Гайдамака" і "Сапфір".

У штабі ВМС ЗС України 19 листопада повідомили Укрінформу, що українські бронекатери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу" після повернення на базу національного військового флоту будуть піддані експертизі.

21 листопада Президент Володимир Зеленський зустрів у порту Очакова українські військові кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу", які повернулися 20 листопада з російського полону.