"Це мародерство" - звільнений моряк про стан повернутих кораблів

Члени екіпажів українських військових кораблів, захоплених Росією біля берегів Криму рік тому, побували на судах.

Як розповів Крим.Реалії старший матрос Андрій Артеменко - старший комендор малого броньованого артилерійського катера "Бердянськ", розголошувати інформацію про стан кораблів члени екіпажу не можуть, однак готові докласти всіх можливих зусиль для якнайшвидшого відновлення суден.

"Ми раді, що кораблі повернулися, але кораблі не в дуже хорошому стані. Що стосується відновлення - це питання до командування, ми як екіпаж будемо робити все можливе для відновлення. Ми дуже раді, що кораблі вдома", - сказав Артеменко.

Як розповів Крим.Реаліі звільнений з полону разом із моряками співробітник СБУ Василь Сорока, він на кораблях не був, але знайомий зі станом суден із загальнодоступних джерел.

"Окрім як мародерство не знаю, як це назвати. Президент пообіцяв, що за три місяці докладе зусиль для відновлення кораблів. Думаю, моя допомога там не потрібна", - зазначив Сорока.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року російські кораблі в Керченській протоці атакували українські катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід від порту Одеси в порт Маріуполя. 24-х українських моряків захопили в полон, троє з них дістали поранення.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських моряків і звинуватив їх у нібито незаконному перетині російського кордону (ч.3 ст.322 КК Росії, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до шести років). Усіх військовополонених доставили з Криму до московських СІЗО "Лефортово" і "Матросская тишина".

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків, а також повернути Україні кораблі.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого було звільнено 24 полонених моряків.

18 листопада 2019 року в акваторії Чорного моря, в нейтральних водах РФ передала Україні захоплені кораблі.

У штабі ВМС ЗС України 19 листопада повідомили Укрінформу, що українські бронекатери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу" після повернення на базу національного військового флоту пройдуть експертизу. 20 листопада кораблі були доправлені в Очаків.

У Міністерстві оборони України повідомляли, що з українських кораблів, які після річного полону повернулися в Україну, були демонтовані деякі засоби зв'язку, навігаційне обладнання, а також сантехніка (унітази), плафони й розетки.