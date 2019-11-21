ФСБ запевняє, що Росія повернула Україні судна у “нормальному стані”

Федеральна служба безпеки (ФСБ) заявила, що військові судна, які повернули Україні, були в нормальному стані, і назвала «проблемою України», якщо українська сторона за час переходу від Криму до Очакова нібито змогла «угробити» кораблі.

Про це повідомляють РБК, коментуючи наданий ФСБ відеоролик.

«Військові судна були передані Україні в нормальному стані, про що свідчить відеозапис. Якщо за час переходу від берегів Криму до Очакова українська сторона зуміла «угробити» судна і довести сантехніку до неналежного стану, то це проблема самої української сторони», - заявили в ФСБ.

На опублікованому відео кораблі зняті зсередини під час їх перебування на рейді і ззовні у момент їх передачі українській стороні і процедури підписання актів приймання-передачі українським представникам.

Президент Володимир Зеленський після огляду катерів в Очакові відзначив, що на катерах не вистачає деякого обладнання, а також частини озброєння. Україна буде з цього питання звертатися до Росії.

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Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року російські кораблі в Керченській протоці атакували українські катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполя. Під час агресивних дій Росії 24 українські моряки були захоплені в полон, троє з них дістали поранення.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських моряків і звинуватив їх в нібито незаконному перетині російського кордону (ч.3 ст.322 КК Росії, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до шести років). Всіх військовополонених доставили з Криму до московських СІЗО "Лефортово" і "Матросская тишина".

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків, а також повернути Україні кораблі.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого було звільнено 24 полонених моряків. 18 листопада 2019 року в акваторії Чорного моря було розпочато процес повернення зазначених українських кораблів. Їх передача відбулася в нейтральних водах. За українським буксиром "Яни Капу" і катерами "Бердянськ" і "Нікополь" з Одеси відправили буксири "Титан", "Гайдамака" і "Сапфір".

У штабі ВМС ЗС України 19 листопада повідомили Укрінформу, що українські бронекатери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу" після повернення на базу національного військового флоту будуть піддані експертизі. 20 листопада кораблі були доставлені в Очаків.

У Міністерстві оборони України повідомляли, що з українських кораблів "Яни Капу", "Нікополь", "Бердянськ", які після річного полону повернулися до України, були демонтовані деякі засоби зв'язку, навігаційне обладнання, а також сантехніка (унітази), плафони і розетки.